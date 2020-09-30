Байден в ходе дебатов обвинил Трампа во лжи

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе первых дебатов обвинил своего оппонента, действующего президента страны Дональда Трампа во лжи.
Байден в ходе дебатов обвинил Трампа во лжи
  • © REUTERS/Brian Snyder

Трансляция дебатов ведётся на сайте газеты The Washington Post.

В начале дебатов Трамп и Байден поспорили насчёт системы медицинского страхования в США. 

В частности действующий президент США заявил, что Байден намерен «превратить систему здравоохранения в социализм».

«Дело в том, что всё, что он говорил до этого, — просто ложь... Все знают, что он лжец», — сказал Байден.

Также кандидаты в президенты США обсудили ситуацию с коронавирусом. Байден заявил, что у Трампа нет плана по борьбе с COVID-19. В свою очередь Трамп заявил, что в США скоро будет создана вакцина от коронавируса.

Кроме того, они обсудили кандидатуру нового судьи Верховного суда США. Байден заявил, что нового судью нужно назначить после окончания выборов. В свою очередь Трамп сказал, что республиканцы выиграли предыдущие выборы и имеют право выбирать кандидатуру судьи.

Первые дебаты между Трампом и Байденом в преддверии президентских выборов в США проходят в Кливленде.

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