Байден поделился мнением о предстоящих дебатах с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в эфире телеканала MSNBC поделился мнением об ожидающихся 29 сентября дебатах с американским лидером Дональдом Трампом.

«Я подозреваю, что он будет нападать напрямую и преимущественно в личном ключе. Это единственное, что он знает, как надо делать... Он не умеет дебатировать, он не настолько умён», — заявил бывший вице-президент США.

По мнению Байдена, Трамп не знает много фактов и «мало что знает» о международной и внутренней политике.

«Народ знает, что президент является лжецом», — подчеркнул Байден.

Ранее Байден сообщил, что начал готовиться к дебатам с Трампом.

Первые дебаты между Трампом и Байденом в преддверии президентских выборов в США пройдут 29 сентября в Кливленде, их темами станут коронавирус, экономика, протесты в США и кандидат на место в Верховном суде.