Байден начал готовиться к дебатам с Трампом

Кандидат в президенты США Джо Байден начал готовиться к дебатам со своим соперником, нынешним главой государства Дональдом Трампом, в преддверии выборов.

«Я начал готовиться, но пока серьёзно этим не занялся. Начну завтра», — сказал Байден во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточняет агентство, первые дебаты пройдут 29 сентября в Кливленде, их темами станут коронавирус, экономика, протесты в США и кандидат на место в Верховном суде.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Ранее Байден заявил, что Трамп несёт ответственность за высокое число смертей людей с коронавирусом в Соединённых Штатах.