Байден начал готовиться к дебатам с Трампом
- Reuters
«Я начал готовиться, но пока серьёзно этим не занялся. Начну завтра», — сказал Байден во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
Как уточняет агентство, первые дебаты пройдут 29 сентября в Кливленде, их темами станут коронавирус, экономика, протесты в США и кандидат на место в Верховном суде.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.
Ранее Байден заявил, что Трамп несёт ответственность за высокое число смертей людей с коронавирусом в Соединённых Штатах.