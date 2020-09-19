Байден обвинил Трампа в высокой смертности от коронавируса в США

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что действующий президент страны Дональд Трамп несёт ответственность за высокое число смертей людей с коронавирусом в США.
Байден обвинил Трампа в высокой смертности от коронавируса в США
  • Reuters

«Более двухсот тысяч погибших за последние шесть месяцев... Столько жизней потеряно, потому что единственное, что волнует президента, - это фондовые рынки и выборы», — цитирует РИА Новости Байдена.

По его словам, Трамп даже не пытается делать вид, что выполняет свою работу.

Он добавил, что Дональд Трамп не понимает, что значит быть президентом.

Ранее Дональд Трамп призвал проверить кандидата на пост главы государства Джо Байдена на наркотики.

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