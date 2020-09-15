Трамп допустил, что Байден «принимает что-то» для ясности ума

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Президент США Дональд Трамп призвал проверить кандидата на пост главы государства Джо Байдена на наркотики.
Трамп допустил, что Байден «принимает что-то» для ясности ума
  • Reuters

По словам Трампа, Байден стал лучше проявлять себя на дебатах. Отвечая на вопрос журналиста Fox News, он отметил, что кандидату от демократов следует пройти тест на наркотики.

«Я тоже пройду такой... Он принимает что-то, что даёт ему некоторую ясность... Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе», — сказал американский лидер.

По его мнению, с Байденом было «что-то странное».

Как ранее сообщала газета The Washington Post, член Республиканской партии США, вице-губернатор Северной Каролины Дэн Форест во время выступления усомнился, что 77-летний кандидат в президенты Джо Байден в случае победы на выборах «дотянет» до инаугурации.

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