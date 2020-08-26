WP: в США усомнились в возможности Байдена «дотянуть» до инаугурации
- Reuters
«Можете себе представить Камалу Харрис президентом США? Я хочу сказать, все мы знаем, что «сонный Джо», вероятно, не дотянет до 20 января. Так что есть хорошие шансы, что Камала Харрис будет вашим президентом», — цитирует Фореста РИА Новости.
Ранее сенатора от Калифорнии Камалу Харрис официально утвердили кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии.
Сам Байден подтвердил, что в случае победы на выборах готов пойти на второй срок.
Если кандидат от Демократической партии выиграет выборы, на момент инаугурации ему будет 78 лет.