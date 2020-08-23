Байден в случае победы на выборах в США готов пойти на второй срок

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в случае победы на выборах готов пойти на второй срок.
Байден в случае победы на выборах в США готов пойти на второй срок
  • Reuters

«Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, это обоснованный вопрос, но я могу лишь сказать американцам: вы увидите», — сказал Байден в интервью ABC.

Он подтвердил, что готов находиться на посту президента в течение восьми лет.

Как уточняет телеканал, в случае победы на выборах на момент инаугурации Байдену будет 78 лет.

21 августа Джо Байден официально подтвердил своё согласие баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства.

Американский президент Дональд Трамп назвал почти равными шансы кандидатов на победу на выборах в США.

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