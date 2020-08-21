Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов
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Трансляция его выступления на партийном съезде велась на сайте Демократической партии.
«Я горд быть демократом... и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты Соединённых Штатов», — сказал Байден.
Он также пообещал стать «союзником света, а не тьмы» и преодолеть «эпоху тьмы» в США.
«Нынешний президент (США Дональд Трамп. — RT) погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения... Настало время для нас всех объединиться, и все вместе мы можем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке», — подчеркнул Байден.
19 августа Байдена утвердили кандидатом в президенты США от Демократической партии по итогам голосования делегаций всех штатов и территорий на общенациональном партийном съезде.
Кандидатом в вице-президенты США от демократов утвердили сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.