Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

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Бывший вице-президент США Джо Байден официально подтвердил своё согласие баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства.
Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

Трансляция его выступления на партийном съезде велась на сайте Демократической партии.

«Я горд быть демократом... и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты Соединённых Штатов», — сказал Байден.

Он также пообещал стать «союзником света, а не тьмы» и преодолеть «эпоху тьмы» в США.

«Нынешний президент (США Дональд Трамп. — RT) погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения... Настало время для нас всех объединиться, и все вместе мы можем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке», — подчеркнул Байден.

19 августа Байдена утвердили кандидатом в президенты США от Демократической партии по итогам голосования делегаций всех штатов и территорий на общенациональном партийном съезде.

Кандидатом в вице-президенты США от демократов утвердили сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

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