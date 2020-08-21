Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден официально подтвердил своё согласие баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства.

Трансляция его выступления на партийном съезде велась на сайте Демократической партии.

«Я горд быть демократом... и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты Соединённых Штатов», — сказал Байден.

Он также пообещал стать «союзником света, а не тьмы» и преодолеть «эпоху тьмы» в США.

«Нынешний президент (США Дональд Трамп. — RT) погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения... Настало время для нас всех объединиться, и все вместе мы можем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке», — подчеркнул Байден.

19 августа Байдена утвердили кандидатом в президенты США от Демократической партии по итогам голосования делегаций всех штатов и территорий на общенациональном партийном съезде.

Кандидатом в вице-президенты США от демократов утвердили сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.