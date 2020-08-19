Байден утверждён кандидатом в президенты США от демократов

Бывший американский вице-президент Джо Байден утверждён кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства.

Трансляция голосования делегаций всех штатов и территорий Соединённых Штатов велась на сайте Демократической партии.

По итогам виртуальной переклички партийных делегаций Байден набрал наибольшее число голосов (3550) на общенациональном съезде демократов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у кандидатов от Республиканской и Демократической партий будут почти равные шансы на победу на президентских выборах в США.

Он также отметил, что на предстоящих выборах в США ожидает от демократов больших проблем, чем от России и Китая.