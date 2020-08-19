Байден утверждён кандидатом в президенты США от демократов

Короткая ссылка
Бывший американский вице-президент Джо Байден утверждён кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства.
Байден утверждён кандидатом в президенты США от демократов
  • Reuters
  • © Democratic National Convention/POOL

Трансляция голосования делегаций всех штатов и территорий Соединённых Штатов велась на сайте Демократической партии.

По итогам виртуальной переклички партийных делегаций Байден набрал наибольшее число голосов (3550) на общенациональном съезде демократов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что у кандидатов от Республиканской и Демократической партий будут почти равные шансы на победу на президентских выборах в США.

Он также отметил, что на предстоящих выборах в США ожидает от демократов больших проблем, чем от России и Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить