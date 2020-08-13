Трамп ожидает больших проблем от демократов на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящих выборах в США от демократов стоит ожидать больших проблем, чем от России и Китая.

По мнению американского лидера, проведение голосования по почте, которое поддерживают демократы, станет «величайшим мошенничеством в истории выборов».

«Вы всегда говорите про Россию, Россию, Россию, Китай и Иран, когда речь идёт о выборах, но ваша самая большая проблема будет связана с демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Трамп заявил, что Китай завладеет Соединёнными Штатами, если кандидат от демократов Джо Байден победит на президентских выборах.