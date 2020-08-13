Помпео пригрозил России «огромной ценой» из-за якобы сговора с талибами

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Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил России «огромной ценой», в случае если данные о якобы сговоре российской стороны с боевиками «Талибана»* подтвердятся.
Помпео пригрозил России «огромной ценой» из-за якобы сговора с талибами
  • Reuters
  • © Pablo Martinez Monsivais

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или других граждан из западных стран, то придётся заплатить огромную цену», — приводятся его слова на сайте Госдепа.

Помпео заявил, что разговаривал на эту тему с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан» Сухейль Шахин сообщил, что публикации о подкупе талибов Россией не являются правдой и составляют часть кампании, которую развернули противники мирного процесса в Афганистане.

21 июля Пентагон не нашёл никаких свидетельств, которые бы подтвердили существование якобы имеющейся программы выплат боевикам в Афганистане от «российских спецслужб».

В конце июня газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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