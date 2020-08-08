В Талибане опровергли сообщения СМИ о сговоре с Россией против США

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Публикации о подкупе талибов Россией не являются правдой и составляют часть кампании, которую развернули противники мирного процесса в Афганистане, заявил официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан»* Сухейль Шахин.
В Талибане опровергли сообщения СМИ о сговоре с Россией против США
  • Reuters

«Эти заявления безосновательны. В них нет ни слова правды», — цитирует РИА Новости Шахина.

По его словам, данная ошибочная информация была передана кабульским департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам.

Он уточнил, что это действие является частью кампании против мирного процесса в стране.

21 июля Пентагон не нашёл никаких свидетельств, которые бы подтвердили существование якобы имеющейся программы выплат боевикам в Афганистане от «российских спецслужб».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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