Россия и США обменялись нотами о достижении договорённости по продлению СНВ-III
- РИА Новости
Как отмечается, состоялся телефонный разговор Путина с Байденом.
«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие «дальнейшее функционирование» механизма.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва и Вашингтон делают «заметный и быстрый прогресс» в вопросе продления СНВ-III.