Россия и США обменялись нотами о достижении договорённости по продлению СНВ-III

Россия и США обменялись нотами о достижении договорённости по продлению договора СНВ, следует из заявления Кремля о состоявшихся телефонных переговорах российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

Как отмечается, состоялся телефонный разговор Путина с Байденом.

«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие «дальнейшее функционирование» механизма.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва и Вашингтон делают «заметный и быстрый прогресс» в вопросе продления СНВ-III.