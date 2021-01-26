Путин провёл телефонные переговоры с Байденом

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин провёл телефонные переговоры с Байденом
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

«Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую», — добавили в пресс-службе.

По словам Путина, нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы не только интересам обеих стран, но и всего международного сообщества.

«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — сказано в тексте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если администрация президента США Джо Байдена будет готова к сотрудничеству с Москвой, то российский лидер Владимир Путин ответит взаимностью.

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