«Приоритетная мишень»: как США усиливают напряжённость в отношениях с Китаем

Пекин решительно выступает против безосновательных обвинений в адрес китайских компаний со стороны США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном введении Вашингтоном ограничений против 89 китайских предприятий якобы за их связь с военными структурами республики. Сообщается, что аналогичные меры будут действовать и в отношении 28 российских компаний. Часть из них работают в аэрокосмической отрасли. По мнению экспертов, Соединённые Штаты опасаются конкуренции со стороны Москвы и Пекина и пытаются бороться с ними недобросовестными методами.

Китай решительно выступает против безосновательных обвинений в адрес китайских фирм со стороны США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя возможность введения ограничений Соединёнными Штатами против 89 компаний республики из-за якобы связей с военными.

«В ответ на сообщения о том, что США планируют объявить о связях 89 китайских компаний с военными и ввести в их отношении ограничения на закупку американских товаров и технологий: Китай заявляет, что выступает решительно против подобных беспочвенных обвинений в адрес китайских компаний. Такие действия (Соединённых Штатов. — RT) нарушают принципы рыночной конкуренции и правила международной торговли, а также подрывают их собственные интересы и репутацию», — написал официальный представитель МИД Китая на своей странице в Twitter 23 ноября.

China firmly opposes such groundless accusations against Chinese firms. Such a move violates market competition and international trade policies, and will harm its own interests and image. — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 23, 2020

Как сообщило ранее Reuters со ссылкой на имеющиеся у агентства документы, администрация Трампа планирует объявить о связях 89 китайских компаний, в том числе работающих в аэрокосмической сфере, с военными и ограничить им возможность приобретения ряда американских товаров и технологий.

Агентство Reuters отмечает, что список компаний, если он будет опубликован, может ещё больше обострить торговую напряжённость между Вашингтоном и Пекином, а также нанести ущерб американским компаниям, которые продают детали и компоненты гражданской авиации Китая, и другим отраслям промышленности.

В проекте списка, по данным Reuters, оказались такие фирмы, как Commercial Aircraft Corp. of China, Aviation Industry Corporation of China, ряд других авиастроительных и связанных с ними компаний, а также фирмы из иных отраслей.

Кроме того, в перечне есть и 28 российских компаний, в частности, корпорация «Иркут», производящая новые ближнесреднемагистральные самолёты МС-21.

Как уточняет агентство Reuters, этот перечень включён в проект документа, который обозначает ряд китайских и российских компаний «конечными пользователями товаров военного назначения». Это означает, что поставщики из Соединённых Штатов должны будут запрашивать лицензию на продажу данным компаниям определённой продукции.

Как уточняет агентство, список 117 компаний «не является исчерпывающим» и считается «первой частью».

Позиция действующего президента

Стоит отметить, что 12 ноября Трамп подписал указ о запрете инвестиций в китайские компании, связанные с военными структурами КНР.

«Я, Дональд Дж. Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, отмечаю, что Китайская Народная Республика (КНР) всё больше эксплуатирует американский капитал и использует его ресурсы для разработки и модернизации своих вооружённых сил, разведки и других служб безопасности. Благодаря этому КНР продолжает представлять прямую угрозу для территории США и сил США за рубежом, в том числе за счёт разработки и развёртывания оружия массового уничтожения, продвинутого обычного оружия и злонамеренных кибердействий против США и их народа», — говорится в заявлении.

Пекин назвал такую меру необоснованной и выступил против данного шага. Об этом говорится в заявлении Министерства коммерции страны.

В августе глава Белого дома и вовсе пообещал, что рассмотрит возможность «разъединения» экономик Соединённых Штатов и Китая, если переизберётся на второй срок.

Белый дом

Reuters

© Erin Scott

«Ещё ни одна страна не обдирала нас сильнее, чем Китай... Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. От Китая не получаем ничего. Да, поступают к нам определённые товары, которые мы и сами могли бы производить... (но. — RT) мы не получаем ничего. Только денег лишаемся», — отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом американский лидер спрогнозировал, что Китай «завладеет» США, если на президентских выборах в США выиграет демократ Джо Байден.

«Он (Байден. — RT) — их человек, и они (китайские власти. — RT) очень хотят, чтобы я проиграл», — заявил глава Белого дома.

«Избавиться от конкурентов»

Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, не исключено, что Байден «может начать искать компромисс с Китаем», если окажется у власти.

«Для Трампа КНР являлся приоритетной мишенью, однако у Байдена несколько другие воззрения на торговлю с этой страной и международную экономику в целом. Поэтому вероятность того, что при Байдене с Китаем начнут договариваться, а не воевать, существует», — заявил аналитик.

По мнению директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, Байден «может отменить санкционные меры, которые вводил или будет вводить в ближайшее время Трамп».

«И в этом случае никаких осложнений в американо-китайских отношениях не будет, наоборот, отмена этих мер послужит для Байдена очень сильным козырем в поддержке своих производителей. При этом если Трампу удастся переизбраться, он будет продолжать последовательно проводить антикитайскую политику. Для него это дело принципа», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

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На данном этапе Пекин демонстрирует, что при любом исходе президентских выборов в США «готов защищать свои политические и бизнес-интересы», считает Асафов

«Более того, новые ограничения, которые может ввести Трамп, вполне возможно создадут основу для выгодных переговорных позиций Вашингтона вне зависимости от администрации, что позволит США выдвигать требования Пекину в обмен на частичную или полную отмену данных санкций. Поэтому Байден в этом случае получит определённые аргументы в данной дискуссии. У него будет также возможность свалить всю ответственность за антикитайские действия на своего предшественника», — спрогнозировал эксперт.

По мнению Маслова, главная задача Трампа — «максимально ограничить Китай в получении новых технологий и в возможности выходить на рынок высокотехнологичной техники в США и вообще в западных странах».

«И глава Белого дома не готов отказываться от своей стратегии даже тогда, когда вероятность его ухода кажется явной», — отметил аналитик.

Как полагает Маслов, Вашингтон, чтобы «избавиться от конкурентов, специально искажает суть стратегии КНР, когда частные фирмы в какой-либо форме связаны с государственными органами, а также сущность работы ряда российских компаний».

«Многие крупные китайские корпорации и предприятии, в том числе занимающиеся оборонным заказом, так или иначе финансируются государством, либо связаны с госструктурами. Китай этого не скрывает. США рассматривают это как нарушение рыночной конкуренции: мол, данные предприятия находятся не в рыночных условиях, с ними невозможно соревноваться американским корпорациям. Поэтому трамповская администрация пытается запретить взаимодействие с этими компаниями. Такой же принцип у них применяется и к ряду российских фирм. Домыслы же Вашингтона о «связях» китайских компаний с военными Пекин опровергал неоднократно», — пояснил эксперт.

Флаги КНР и США

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По словам Маслова, Трамп не случайно планирует принять ограничения сразу против российских и китайских компаний.

«Дело в том, что гонка за космос и космические заказы является сейчас если не основной, то крайне важной для будущего развития технологий. И здесь Россия и Китай действуют в едином ключе — обсуждают совместные технологии и дальнейшие проекты. Совокупно РФ и КНР могут заметно опередить США уже в ближайшее время. И США, конечно, этого боятся, потому и хотят поставить всевозможные препоны», — отметил аналитик.

Новые ограничения, как против Пекина, так и против Москвы, Маслов связывает с тем, что Вашингтон хочет помешать успешной реализации российско-китайского проекта перспективного широкофюзеляжного самолёта CR929.

«США крайне опасаются, что самолёт РФ и КНР нанесёт сильнейший удар по Boing. Если проект CR929 будет успешно завершён, Россия и Китай не будут зависеть от импортных поставок», — заявил эксперт.

Маслов также считает, что запрет для 89 китайских фирм «нанесёт серьёзный удар не только по бизнесу КНР, но и по компаниям США».