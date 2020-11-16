Пекин назвал безосновательным запрет инвестирования в бизнес КНР в США

Короткая ссылка
Пекин считает необоснованным запрет инвестиций в США в китайские компании, связанные, по мнению американской стороны, с военными Китая. Об этом говорится в заявлении Министерство коммерции страны.
Пекин назвал безосновательным запрет инвестирования в бизнес КНР в США
  • © REUTERS/Aly Song

«Невзирая на факты, американская сторона определила, что некоторые китайские предприятия контролируются военными. Это безосновательно и не соответствует закону. Китай выступает решительно против этого», — приводит заявление ТАСС.

В Пекине призвали Вашингтон прекратить необоснованное давление на китайский бизнес и обеспечить им равные условия.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете с 11 января 2021 года инвестиций в китайские компании, якобы связанные с военными Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить