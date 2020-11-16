Пекин назвал безосновательным запрет инвестирования в бизнес КНР в США

Пекин считает необоснованным запрет инвестиций в США в китайские компании, связанные, по мнению американской стороны, с военными Китая. Об этом говорится в заявлении Министерство коммерции страны.

«Невзирая на факты, американская сторона определила, что некоторые китайские предприятия контролируются военными. Это безосновательно и не соответствует закону. Китай выступает решительно против этого», — приводит заявление ТАСС.

В Пекине призвали Вашингтон прекратить необоснованное давление на китайский бизнес и обеспечить им равные условия.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете с 11 января 2021 года инвестиций в китайские компании, якобы связанные с военными Китая.