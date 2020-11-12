В США запрещают инвестировать в связанные с военными КНР компании

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете инвестиций в китайские компании, связанные, по мнению американской стороны, с военными Китая.
В США запрещают инвестировать в связанные с военными КНР компании
  • © REUTERS/Tingshu Wang

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«КНР всё больше эксплуатирует американский капитал, чтобы находить ресурсы и помогать разработке и модернизации своих вооружённых сил, разведки и аппарата спецслужб. Это позволяет КНР напрямую угрожать территории США и силам США за рубежом, в том числе разрабатывать оружие массового поражения, продвинутое обычное оружие и злонамеренные кибердействия против США и их народа», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что указ о запрете инвестиций в китайские компании, связанные с военными КНР, вступает в силу с 11 января 2021 года.

Ранее в МИД Китая выразили надежду на сотрудничество с США после американских президентских выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить