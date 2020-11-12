В США запрещают инвестировать в связанные с военными КНР компании

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете инвестиций в китайские компании, связанные, по мнению американской стороны, с военными Китая.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

«КНР всё больше эксплуатирует американский капитал, чтобы находить ресурсы и помогать разработке и модернизации своих вооружённых сил, разведки и аппарата спецслужб. Это позволяет КНР напрямую угрожать территории США и силам США за рубежом, в том числе разрабатывать оружие массового поражения, продвинутое обычное оружие и злонамеренные кибердействия против США и их народа», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что указ о запрете инвестиций в китайские компании, связанные с военными КНР, вступает в силу с 11 января 2021 года.

Ранее в МИД Китая выразили надежду на сотрудничество с США после американских президентских выборов.