Трамп спрогнозировал разрушение среднего класса в США из-за Байдена

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена средний класс в США будет уничтожен.

Об этом он заявил перед сторонниками во Флориде.

По словам Трампа, его администрация «каждый день» доказывает свою эффективность в защите окружающей среды и при этом создаёт «миллионы новых высокооплачиваемых рабочих мест».

«Очень хорошо виден контраст по сравнению с радикальными левыми, с которыми вам приходилось иметь дело. План Джо Байдена разрушит американский средний класс, при этом дав право «бесплатного прохода» для стран, которые являются мировыми лидерами в загрязнении окружающей среды, — Китаю, России, Индии и так далее», — цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Байден в случае победы на выборах 3 ноября 2020 года может уничтожить американский энергетический сектор.

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