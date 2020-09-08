Трамп заявил об угрозе для энергетики США в случае победы Байдена

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Кандидат на пост президента США Джо Байден в случае победы на выборах 3 ноября 2020 года может уничтожить американский энергетический сектор. Такое мнение выразил в понедельник, 7 сентября, американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп заявил об угрозе для энергетики США в случае победы Байдена
  • Reuters

«Байден обещает уничтожить энергетическую промышленность США и применять курс, который приводит к отключениям электроэнергии в Калифорнии. Он хочет, чтобы всё освещалось за счёт ветра. Ему придётся говорить с Китаем, Россией, Индией и многими другими странами, потому что они этого не делают, а если они не делают этого, то мы будем в очень невыгодном с экономической точки зрения положении», — цитирует ТАСС Трампа.

Также действующий президент США заявил, что Байден и радикальные социалисты-демократы тут же обрушат американскую экономику, несмотря на то что сейчас в вопросе энергетики США полностью независимы. 

Ранее Дональд Трамп предрёк США уничтожение в случае победы Байдена на выборах.

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