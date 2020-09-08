Трамп заявил об угрозе для энергетики США в случае победы Байдена
- Reuters
«Байден обещает уничтожить энергетическую промышленность США и применять курс, который приводит к отключениям электроэнергии в Калифорнии. Он хочет, чтобы всё освещалось за счёт ветра. Ему придётся говорить с Китаем, Россией, Индией и многими другими странами, потому что они этого не делают, а если они не делают этого, то мы будем в очень невыгодном с экономической точки зрения положении», — цитирует ТАСС Трампа.
Также действующий президент США заявил, что Байден и радикальные социалисты-демократы тут же обрушат американскую экономику, несмотря на то что сейчас в вопросе энергетики США полностью независимы.
Ранее Дональд Трамп предрёк США уничтожение в случае победы Байдена на выборах.