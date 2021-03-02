«Недобросовестный» конкурент: как США пытаются помешать развитию КНР

Администрация Джо Байдена опубликовала программу торговой политики нового президента США. Большое внимание в документе уделено соперничеству с Китаем — Пекин обвиняется в использовании методов « принуждения и недобросовестности». Вашингтон упрекает китайскую сторону в целом перечне «пагубных практик», таких как использование «несправедливых» субсидий и незаконное приобретение технологий. В Белом доме утверждают, что политика КНР якобы угрожает техническому преимуществу США и вредит американским рабочим. Эксперты отмечают, что администрация Байдена повторяет антикитайскую риторику Дональда Трампа. По словам аналитиков, Соединённые Штаты опасаются возможного лидерства Китая. При этом Пекин использует стандартные рыночные инструменты для продвижения китайских интересов, подчёркивают экономисты.

Пекин использует методы «принуждения и недобросовестности» в торговле. Об этом говорится в программе торговой политики президента США Джо Байдена. Американская администрация утверждает, что такие действия китайской стороны «наносят ущерб американским трудящимся», а также угрожают «техническому преимуществу» США, ослабляют устойчивость цепочек поставок и подрывают национальные интересы Америки.

«Для решения китайского вопроса потребуется комплексная стратегия и более систематический подход, чем принимавшиеся в недавнем прошлом разрозненные меры», — говорится в документе.

В числе «пагубных практик» КНР авторы документа называют ограничение Китаем доступа на рынок при помощи пошлин и нетарифных барьеров, «санкционированные государством программы принудительного труда», «избыточные мощности» в многочисленных секторах, индустриальная политика, использующая «несправедливые субсидии и отдающая предпочтение импортозамещению», а также субсидирование экспорта.

«Они (практики. — RT) также включают в себя принудительную передачу технологий, незаконное приобретение американской интеллектуальной собственности и нарушение интеллектуальных прав, цензуру и иные ограничения Интернета и цифровой экономики; а также отношение к американским компаниям в различных секторах рынка в Китае, разительно отличающееся от отношения к китайским фирмам в соответствующих секторах рынка в США», — отмечается в программе.

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В документе также сделан подробный обзор предыдущих взаимоотношений США и КНР в торгово-экономической области. Упоминаются усилия, которые прилагала в этой сфере предыдущая американская администрация, увенчавшиеся заключением в январе 2020 года первой фазой торговой сделки. В рамках соглашения Пекин взял на себя обязательство нарастить импорт американской продукции.

Стратегическое соперничество

Хотя Дональд Трамп во время предвыборной гонки предрекал, что в случае победы на выборах Джо Байден не будет отстаивать американские интересы в отношениях с КНР, на практике эти прогнозы не сбылись. Новая администрация США не спешит отменять введённые Трампом тарифные ограничения и вторит риторике предшественников о китайской угрозе.

Так, новый представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай поддержала использование таких инструментов в отношениях с КНР. Об этом она заявила, выступая в конце февраля перед сенатом США.

Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай

Reuters

На сенатских слушаниях по утверждению её кандидатуры в качестве торгового представителя США Тай также призвала к обновлению правил глобальной торговли для устранения, как она выразилась, «серых зон», эксплуатируемых Китаем.

Открыто высказывался о необходимости противостоять Пекину и сам Джо Байден. Выступая в феврале на Мюнхенской конференции, глава Белого дома заявил о необходимости дать отпор «злоупотреблениям» КНР в экономической сфере.

«Знаете, мы должны все вместе готовиться к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем... Нам нужно дать отпор экономическим злоупотреблениям и принуждению, к которым прибегает правительство Китая и которые подрывают основы международной экономической системы. Все — абсолютно все — должны следовать одним и тем же правилам», — подчеркнул политик.

Вашингтон стремится вовлечь в антикитайский фронт своих союзников. В феврале глава Белого дома Джо Байден сообщил, что США и Канада договорились вместе «повышать свою конкурентоспособность» с Китаем. Заявление прозвучало после встречи американского лидера с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в удалённом формате.

Положение о необходимости противостоять Пекину содержится также в дорожной карте обновлённых партнёрских отношений США и Канады, документ опубликован на сайте Белого дома.

Обычная практика

Напомним, в центр внимания вопрос противостояния КНР был поставлен предшественником Джо Байдена на посту президента США. Дональд Трамп сделал борьбу с Пекином в торгово-экономической сфере одним из ключевых элементов своей внешней политики. Предметом особой тревоги Белого дома был дефицит торгового баланса США в структуре товарооборота с КНР.

Чтобы переломить ситуацию, администрация Трампа инициировала торговую войну с КНР. В 2018 году американская сторона повысила пошлины до 25% процентов на импорт свыше 800 наименований китайской продукции объёмом в $34 млрд в год.

Такая политика привела к сокращению торгового дефицита США, но доминирование китайского экспорта всё равно сохранилось. По итогам 2019 года дисбаланс составил $345 млрд, в то время как годом ранее этот показатель был около $419 млрд.

Дональд Трамп

© REUTERS/Octavio Jones

К началу 2020 года Пекин и Вашингтон смогли договориться о торговой сделке. В рамках первой фазы соглашения Китай взял на себя обязательство нарастить ввоз американских товаров суммарно на $200 млрд в течение двух лет.

Однако это не поставило точку в противостоянии Китая и США и не привело к потеплению в отношениях стран. Напротив, 45-й президент США нашёл новый повод для критики Пекина — Дональд Трамп не раз публично обвинял КНР в пандемии корнавируса в 2020 году. Также Трамп продолжил говорить о зависимости США от китайской промышленности.

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Тот факт, что новая американская администрация продолжила начатый до неё курс в отношении Китая не удивляет экспертов. Как отметил в комментарии RT старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин, политика Трампа по отношению к Пекину не была его личным капризом, он опирался на широкий консенсус политической элиты и глубоких оценках, сделанных ещё в годы президентства Барака Обамы.

«От Трампа зависел лишь стиль реализации этих решений, а по сути всё было давно просчитано. Администрация Трампа начала довольно хаотично воплощать эту стратегию. Сейчас Джо Байден продолжит этот же курс в более упорядоченной форме, планомерно», — пояснил эксперт.

По мнению Кашина, обвинения, выдвигаемые американским руководством Китаю, можно точно также адресовать и другим странам.

«Любая нормальная страна старается торговать настолько нечестно, насколько это возможно без разрушительных последствий. Китай защищал свой рынок, пользовался масштабами своего рынка для принуждения иностранцев к передаче технологий. Это нормальная практика, все страны так делают. Западные страны прошли этот этап становления десятилетия назад, а Китай проходит его сейчас», — добавил Василий Кашин.

Джо Байден и Си Цзиньпин

© REUTERS/Lintao Zhang

Похожей точки зрения придерживается профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Александр Бельчук.

«Конкуренция со стороны Китая есть, и она опасна для США. Но это нормальное явление, так действуют законы мировой рыночной экономики. В мировой истории в разные периоды неоднократно менялись ведущие страны, в лидеры выходила Голландия, Испания, а после, например, Великобритания», — отметил эксперт в комментарии RT.

По словам Александра Бельчука, Китай действует согласно принципам рыночной экономики, обвинения в злоупотреблениях беспочвенны.

«Просто Китай начал создавать проблемы США, стал мешать американским интересам», — добавил эксперт.

Рывок в будущее

Как отмечают эксперты, за последние десятилетия Китай смог добиться колоссальных достижений в экономике. К 2050 году руководство Китая планирует построить общество «благоденствия», уровень жизни в котором сравняется с уровнем жизни в развитых странах. Пекин уделяет большое внимание развитию наукоёмких отраслей промышленности, таких как автомобилестроение, судостроение и т.п.

Однако уже сейчас Китай смог побороть нищету, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в феврале 2021 года.

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Ранее успешный опыт Китая по искоренению бедности отметил директор Всемирного банка в стране Мартин Райзер. По его словам, на долю КНР приходится три четверти глобального сокращения бедности.

Как пояснил Василий Кашин, Китай использовал достаточно очевидные меры для развития экономики.

«Пекин выбрал ряд перспективных областей промышленности и технологий, десятилетиями их субсидировал, обеспечивал им преимущество на внутреннем рынке, помогал выходить на внешний рынок. Также власти принуждали работавшие в стране иностранные компании делиться технологиями», — отметил эксперт.

Когда в США поняли, что Китай начинает выдвигаться по ряду направлений на передовые позиции, это вызвало тревогу американских элит.

«Рост Китая угрожает позициям американских компаний на мировом рынке. Поэтому США хотят остановить этот рост. Уже ясно, что акцент будет сделан на создании антикитайских союзов, а также продолжится санкционная политика. Вашингтон будет и дальше давить на Пекин», — уверен Кашин.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Бельчук.

«США до сих пор сохраняют технологическое лидерство, опережают Китай, хотя и не во всех областях. В ближайшие 10—20 лет за США будет сохраняться преимущество. Однако за это время китайская экономика вырастет в 3—4 раза, экономическое лидерство КНР станет очевидным», — отметил эксперт.

Поэтому США боятся конкуренции со стороны Китая и пытаются затормозить его развитие, добавил Александр Бельчук.

«Но хотя КНР глубоко вовлечена в мировой рынок, она старается отгородиться от возможных выпадов со стороны Запада. Поэтому вряд ли США смогут остановить рост Китая, они могут лишь немного замедлить темпы его развития», — подытожил эксперт.