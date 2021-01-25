Денежное первенство: Китай обошёл США по объёму привлечения иностранных инвестиций

В понедельник, 25 января, показатели фондового рынка Китая выросли до максимальных значений с 2015 года. Участники рынка позитивно восприняли информацию о том, что республика обошла США по уровню прямых иностранных инвестиций (ПИИ). По оценкам ООН, в 2020 году зарубежные инвесторы вложили в китайские предприятия $163 млрд, а в американские — $134 млрд. Эксперты связывают этом с тем, что власти КНР относительно быстро справились с коронавирусом, а по итогам года страна стала единственной крупной экономикой, показавшей рост. Более того, в течение следующих десяти лет Китай сможет обогнать Штаты по уровню номинального ВВП, уверены аналитики.

В понедельник, 25 января, фондовый рынок Китая продемонстрировал рост до рекордных значений. По итогам сессии индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,5% — до 3624,24 пункта, а индикатор шэньчжэньской площадки Shenzhen Composite прибавил почти 0,3% и достиг отметки 2462,85 пункта. При этом в ходе торгов показатели ненадолго поднимались выше уровней 3637 и 2486 пунктов. Значения стали максимальными с 2015 года.

Как рассказал RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, китайские инвесторы позитивно отреагировали на публикацию доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Согласно обнародованному 24 января документу, по итогам 2020 года Китай обошёл США по объёму привлечённых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику.

По подсчётам специалистов организации, в результате последствий пандемии коронавируса и общего спада в глобальной экономике объём ПИИ в мире сократился на 42% — до $859 млрд. В США показатель уменьшился почти вдвое (на 49%) — до $134 млрд. При этом в Китае значение, напротив, выросло на 4% и составило $163 млрд.

«Оценки ООН лишь подытожили макростатистику последних месяцев об опережающем росте потребительского сектора и производственных мощностей в КНР. А динамика фондового рынка как раз служит отражением обстановки в реальном секторе экономики — в отраслях материального и нематериального производства», — отметил Михаил Зельцер.

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По его словам, выход Китая на первое место в мире по объёму ПИИ связан с введением жёстких карантинных ограничений и масштабными мерами господдержки экономики в период пандемии. Действия китайских властей позволили оперативно восстановить промышленность и потребительский сектор, считает эксперт. В результате азиатская республика стала единственной крупной экономикой мира, которая избежала падения в 2020 году.

«В то же время против США сыграла низкая эффективность политики противодействия распространению эпидемии. Это привело к заражению 25 млн граждан и 400 тыс. смертей. Также в Штатах высокая доля сферы услуг (70% от ВВП), которая сильнее всего пострадала от карантинных ограничений. Кроме того, к негативным факторам можно отнести протекционизм и санкционные войны Вашингтона против своих торговых партнёров», — добавил Зельцер.

Основу для масштабного притока инвестиций в экономику Китая власти республики заложили ещё несколько лет назад. Об этом RT рассказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

По его словам, в 2018—2019 годах руководство КНР внесло ряд соответствующих изменений в законодательство страны. В частности, речь идёт об освобождении от налогов на прибыль, а также заметном снижении или отмене НДС при инвестировании в передовые технологии.

«Получается, что инвестировать в новые производства в Китае гораздо выгоднее, чем в США. Кроме того, несмотря на рост зарплат в КНР, конечная себестоимость продукции остаётся заметно ниже, чем в Штатах. Ну и темпы развития китайского внутреннего рынка опережают показатели американского. Таким образом, инвестиции как минимум окупаются быстрее», — пояснил Маслов.

На этом фоне пандемия коронавируса стала дополнительным стимулом для притока иностранных денег в китайскую экономику, считают эксперты. В частности, зарубежных инвесторов привлекло заметное укрепление позиций КНР в международной торговле. Об этом RT рассказал аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Суммарный товарооборот у КНР больше, чем у США, а следовательно, больше и доля в мировой торговле. За год пандемии разрыв увеличился ещё на пару процентов. В 2021 году баланс наверняка отыграет немного в обратную сторону, но роль Китая как мировой мастерской и доминирующей торговой державы сохранится», — добавил эксперт.

Truck transports a container next to a cargo vessel at a port in Qingdao, Shandong

Reuters

Как полагают аналитики международной страховой компании Euler Hermes, последствия пандемии COVID-19 ускорят сдвиг мирового экономического баланса в сторону Азии. Более того, уже в 2030 году Китай сможет догнать США по уровню ВВП, считают специалисты организации.

Похожей оценки придерживается и Валерий Емельянов. По его словам, за счёт большого населения значительную часть своей истории Китай был на первом месте в мире по уровню производства. Между тем, поскольку промышленные революции в странах Запада и Японии прошли раньше, китайская доля в мировой экономике на определённое время снизилась. Впрочем, на сегодняшний день страна активно восстанавливает свои позиции, уверен эксперт.

«Сейчас Китай по факту возвращает своё место на мировой экономической карте и, вероятно, в текущем десятилетии догонит США по номинальному ВВП. Но тут есть немало препятствий. Штаты, например, всё ещё сохраняют лидерство в технологиях и уступать его явно не планируют», — заключил Емельянов.