Азиатская прочность: за счёт чего экономике Китая удалось избежать падения в 2020 году

В 2020 году Китай стал единственной крупной экономикой мира, которой удалось избежать спада из-за пандемии коронавируса. ВВП страны вырос на 2,3%, что оказалось лучше прогнозов Всемирного банка и Международного валютного фонда. Эксперты объясняют это введением жёстких карантинных ограничений в начале 2020-го и масштабными мерами государственной поддержки экономики. Специалисты не исключают, что уже в 2021 году ВВП страны увеличится более чем на 8%. При этом стремительный рост китайской экономики может ускорить оживление экономик всего Азиатского региона и сыграть на руку России, полагают эксперты.

В 2020 году объём ВВП Китая вырос на 2,3%. Такие данные в понедельник, 18 января, опубликовало Государственное статистическое управление КНР.

Как следует из материалов Всемирного банка, достигнутый показатель стал самым низким с 1976 года, однако оказался выше прогнозов. Так, ранее специалисты организации оценивали рост китайского ВВП по итогам 2020 года в 2%, а эксперты Международного валютного фонда (МВФ) — в 1,9%.

При этом азиатская республика стала единственной крупной экономика мира, которая избежала падения на фоне пандемии COVID-19. Так, например, согласно предварительной оценке МВФ, в результате последствий коронавируса глобальный ВВП сократился на 4,4%, экономика США — на 4,3%, Индии — на 10,3%, Японии — на 5,3%, Германии — на 6%, а России — на 4%.

Напомним, первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией были зафиксированы ещё в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. В феврале 2020-го число заболевших в КНР приблизилось к 80 тыс., и власти страны были вынуждены ввести жёсткие карантинные меры.

В результате действия ограничений и массовой приостановки работы предприятий Китай столкнулся с рекордным падением деловой активности. По данным аналитического агентства Caixin, по итогам февраля соответствующие индексы PMI в промышленности и сфере услуг снижались до 40,3 и 26,5 пункта. Значения стали самыми низкими за всё время наблюдений.

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Отметим, что индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов говорит о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Более того, по итогам I квартала 2020 года ВВП Китая впервые за 28 лет ушёл в минус и сократился почти на 7%. Впрочем, уже во II квартале экономика выросла на 3,2%, в III — на 4,9%, а в IV темпы роста ускорились до 6,5%.

В свою очередь, индексы PMI промышленности и сферы услуг к концу 2020 года вернулись к докризисным уровням, достигнув 53 и 56,3 пункта соответственно. Ключевую роль в стремительном восстановлении китайской экономики сыграли действия властей КНР. Такую точку зрения в беседе с RT выразил врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

По словам эксперта, государство заметно снизило налоги, предоставило частным предприятиям долгосрочные кредиты под небольшой процент, а также обеспечило бесплатный доступ ко многим электронным платформам. Одновременно для оживления торговли в стране были снижены тарифы на импорт и экспорт.

«В стране было выпущено большое количество товаров в короткие сроки, что позволило избежать инфляции. К тому же Китай начал вкладываться в крупные инфраструктурные проекты — в строительство железных дорог, электросетей и многого другого. Государство столь же активно инвестировало в стартапы, многие из которых в итоге заработали в этот период, вместо того чтобы разориться», — добавил Маслов.

Как следует из официальной статистики, в 2020 году общий объём капиталовложений в Китае увеличился на 2,9% по сравнению с 2019-м. При этом инвестиции в высокотехнологичные услуги и производство выросли на 9,1 и 11,5% соответственно.

В последние месяцы 2020 года дополнительную поддержку экономике КНР оказал возросший спрос на китайскую продукцию со стороны ряда государств, которые только начали оправляться от последствий пандемии. Об этом в интервью RT рассказал старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Заметно увеличились поставки всевозможных товаров для дома, начиная от мебели, игрушек, бытовой техники и заканчивая электроникой. Помимо этого, был зафиксирован и высокий спрос на медицинские изделия и фармацевтические препараты. Экспорт именно этих групп товаров из Китая вырос больше всего в 2020 году — на 22 и на 31% соответственно», — пояснил Розман.

Ускорение по-китайски

Согласно оценке Всемирного банка, в 2021 году ВВП Китая может вырасти на 7,9%. В то же время специалисты МВФ прогнозируют увеличение показателя на 8,2%. В последний раз аналогичные темпы экономика страны демонстрировала ещё в 2011—2012 годах.

Как полагает Алексей Маслов, обеспечить экономический рост вблизи 8% Китай сможет за счёт озвученной властями стратегии двойной циркуляции. В рамках инициативы Пекин намерен сделать акцент именно на развитии своего внутреннего рынка. При этом уровень открытости экономики КНР для внешних партнёров должен стать выше.

«Согласно задумке, банки выдают много кредитов и не требуют их быстрого возврата. В результате деньги идут в оборот и производство. Одновременно Китай заметно открывает свой рынок для импорта не только товаров, но и услуг», — объяснил эксперт.

People wearing face masks following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak walk along Nanluoguxiang alley, in Beijing, China January 16, 2021

Reuters

© Tingshu Wan

По мнению Александра Розмана, рост деловой активности в Китае позволит ускорить восстановление других стран Восточной Азии. Так, за счёт увеличения импорта КНР будет стимулировать производство в соседних государствах.

«Китай — это не только огромная экспортная фабрика, но и гигантский рынок сбыта. А значит, рост экономики КНР обеспечивает спросом большое количество других государств. В Азиатском регионе это Япония, Южная Корея, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Сингапур. Только у этих стран Китай импортирует товаров почти на $560 млрд в год», — объяснил эксперт.

Рост экономики Китая играет положительную роль и для России, уверен Алексей Маслов. Как напомнил эксперт, даже в условиях пандемии страны по-прежнему остаются крупными торговыми партнёрами.