«Серьёзное стимулирование»: с чем связан рекордный рост деловой активности в Китае

В ноябре деловая активность в промышленности Китая достигла максимума за последние три года. При этом аналогичный показатель в непроизводственном секторе КНР стал самым высоким за последние восемь лет. Эксперты считают это результатом действий китайских властей. По их словам, для борьбы с последствиями пандемии коронавируса руководство азиатской республики нарастило денежные вливания в финансовую систему страны, а также предоставило бизнесу льготные кредиты на долгосрочной основе и ряд налоговых послаблений. Как полагают эксперты, оживление экономики Китая может позитивно отразиться на ключевых торговых партнёрах Пекина, включая Москву.

Деловая активность в промышленном секторе Китая достигла максимума за последние три года. По данным Государственного статистического управления КНР, в ноябре соответствующий индекс PMI поднялся до отметки 52,1 пункта. Значение стало самым высоким с сентября 2017 года.

Более того, показатель деловой активности в непроизводственном секторе азиатской республики достиг 56,4 пункта. В последний раз аналогичный уровень можно было наблюдать ещё в середине 2012 года.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Китайская экономика уверенно восстанавливается после резкого ослабления в конце зимы. Так, в феврале на фоне введения карантинных мер и массового закрытия предприятий из-за пандемии коронавируса индексы PMI промышленности и непроизводственной отрасли снижались до минимальных уровней за всё время наблюдений — 35,7 и 29,6 пункта соответственно.

Экономическое оживление в КНР во многом связано с действиями китайского правительства по борьбе с пандемией COVID-19. Об этом в разговоре с RT рассказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. По его словам, власти республики начали стимулировать внутренний рынок за счёт значительных денежных вливаний в финансовую систему страны, а также предоставления льготных кредитов и налоговых послаблений.

«Серьёзное стимулирование получила розничная торговля, за счёт чего начали не только восстанавливаться ранее закрытые магазины и предприятия, но и открываться новые. Стало понятно, что Китай действительно выбрался из эпидемиологического и экономического кризиса. Пожалуй, сейчас это единственная страна, которая решила данный вопрос прежде всего за счёт мер правительства», — рассказал Маслов.

Отметим, по официальным данным, с января по февраль 2020 года розничные продажи в Китае обвалились более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В марте снижение показателя слегка замедлилось — до 15,8%, а уже в июле падение составило лишь 1,1%. При этом в августе объём розничных продаж в стране незначительно увеличился — на 0,5%. В сентябре рост ускорился до 3,3%, а в октябре — до 4,3%.

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«Власти выделили большие кредиты под малый процент и с долгосрочным периодом погашения — от пяти до семи лет. Кроме того, началось новое инфраструктурное строительство в ряде регионов КНР, куда привлечено большое количество новых материалов и технологий. Помимо этого, Китай создал ряд новых специальных экономических зон, где обнулены налоги, а предприятия поддерживаются кредитами и выделением стартового капитала», — добавил Алексей Маслов.

Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, с начала пандемии китайские банки нарастили объёмы кредитования предприятий на 40%. По его словам, некоторые из мер поддержки бизнеса было решено продлить до конца 2023 года. В частности, речь идёт о моратории на уплату НДС с доходов для частных предпринимателей, а также малых и микропредприятий.

«Самое главное, что правительство КНР не допустило серьёзного роста безработицы, приняло меры по сдерживанию инфляции и обеспечило рост доходов населения. Внутренний спрос не сократился такими же темпами, как в европейских странах или США. В результате и бизнес, поддерживаемый вливанием ликвидности, демонстрирует оптимизм», — добавил Деев.

Сырьевая поддержка

Любопытно, что в 2020 году КНР может стать одной из немногих стран, чья экономика продемонстрирует рост. Об этом свидетельствуют данные прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Согласно оценке организации, по итогам года ВВП азиатской республики прибавит 1,9%, а уже в 2021-м поднимется сразу на 8,2%.

Заметное оживление активности в Китае может позитивно отразиться на показателях мировой и российской экономики, считает Артём Деев. Как отметил эксперт, КНР остаётся крупнейшим потребителем сырья в мире. На этом фоне уверенный рост промышленных показателей Китая позволит ускорить восстановление торговых связей азиатской республики со своими партнёрами.

«В этом плане именно тесные связи Москвы и Пекина станут триггером для восстановления отечественной экономики. Уже сейчас КНР наращивает закупки природного газа и нефти, а в дальнейшем речь идёт о том, что из-за противостояния с США Китай будет увеличивать закупки других российских товаров и продуктов. В результате товарооборот между нашими странами может выйти на докризисный уровень гораздо быстрее», — отметил Деев.

По данным Главного таможенного управления КНР, с января по октябрь 2020 года российско-китайский товарооборот сократился лишь на 2,3% и составил $88,2 млрд. В то же время Россия смогла обойти Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«В целом за десять месяцев 2020 года Китай нарастил импорт российской нефти на 13,8% — до 71,26 млн тонн. В свою очередь, поставки сырья из Саудовской Аравии в КНР увеличились на 2% — до 69,5 млн тонн. Участники сырьевого рынка отмечают активное восстановление спроса на нефть в Азии. Именно это позволило продавцам сырья компенсировать спад потребления углеводородов в Европе», — подчеркнул Коган.