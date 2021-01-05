Электронный соперник: сможет ли цифровая валюта Китая потеснить доллар в международных расчётах

По прогнозу экономистов Saxo Bank, в 2021 году Китай может ввести в широкое пользование цифровой аналог юаня. Как ожидается, новое платёжное средство позволит упростить взаиморасчёты внутри страны и снизить долю незаконных операций. Более того, запуск электронной валюты даст КНР возможность полностью открыть финансовый рынок для иностранцев. В результате цифровой юань может приобрести популярность в международной торговле и инвестициях, а также стать альтернативой доллару, не исключают специалисты.

В 2021 году власти Китая могут внутри страны ввести в массовый оборот цифровую версию юаня. В перспективе электронная валюта КНР может составить конкуренцию доллару в международных расчётах. К такому выводу пришли аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank.

«Стабильность китайской валюты и присущая технологии блокчейна прослеживаемость и контролируемость практически устранят риск оттока капитала и незаконного вывода средств из страны. Эта идея хорошо сочетается с принятой Китаем стратегией двойной циркуляции, так как увеличивает прозрачность внутренних операций и стимулирует использование юаней во внешних, делая его заманчивой альтернативой доллару», — говорится в докладе Saxo Bank.

Как отмечают в организации, в 2019 году доля безналичных платежей в Китае достигла 80%. На этом фоне в октябре 2020-го азиатская республика провела пилотное тестирование цифрового юаня.

По словам врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, эксперимент подтвердил техническую готовность КНР к введению электронного платёжного средства. Более того, в настоящий момент в стране уже появился расчётный центр для операций с цифровым юанем.

«Китай выпустил в цифровой валюте порядка 10 млн юаней. Первых получателей электронных денег определили с помощью лотереи, а средства они получили на специальные счета. С помощью электронных юаней китайцы смогли купить реальные товары. Оказалось, что люди действительно хотят участвовать в расчётах таким образом и для этого есть технические способности», — отметил Маслов.

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Основным отличием нового платёжного средства от криптовалют является наличие единственного эмитента в лице Народного банка Китая. Об этом RT рассказал управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

«В первую очередь цифровой юань нужен Китаю, чтобы создать альтернативу криптовалютам. В частности, биткоин, по мнению властей страны, можно использовать для отмывания денег и других незаконных операций. Возможно, в цифровом юане будут использованы элементы экосистемы криптовалют, однако система будет полностью прозрачна и подконтрольна государству», — объяснил аналитик.

Впрочем, новое платёжное средство всё же будет обладать некоторыми положительными свойствами криптовалюты. По словам технического директора международной криптобиржи CEX.IO Дмитрия Волкова, переводы цифровых юаней станут проще и дешевле, а саму электронную валюту будет невозможно подделать.

По мнению Алексея Кириенко, в 2021 году власти Китая продолжат экспериментировать с цифровой валютой в отдельных регионах страны, а для полномасштабного запуска платёжного средства финансовым властям потребуется дополнительное время. В то же время Дмитрий Волков допускает более быстрое распространение электронного юаня.

«К тестированию цифровых денег присоединился Сельскохозяйственный банк Китая. Более того, Народный банк Китая уже включил цифровой юань в последнюю редакцию банковского законодательства. Поэтому можно ожидать более широкого платёжного средства уже до конца 2021 года», — предположил эксперт.

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Согласно оценке специалистов Saxo Bank, введение цифровой валюты позволит властям Китая открыть финансовый рынок страны для иностранцев. Это, в свою очередь, даст возможность нарастить использование юаня в международной торговле и инвестициях.

Как рассказал Алексей Маслов, сегодня на китайском финансовом рынке без ограничений могут работать только постоянно проживающие в стране иностранцы. Помимо этого, доступ к операциям имеют зарубежные владельцы китайских компаний.

«Инвесторы, которые имеют только представительства в народной республике, ограничены в доступе к китайским активам. В некоторых случаях они получают доходы по ценным бумагам под меньший процент, чем местные компании и частные лица. Многие считают это нарушением экономических и торговых прав. Один из вариантов решения проблемы — это как раз открытие торгов при использовании цифровой валюты», — добавил Маслов.

По словам специалиста, в дальнейшем Китай будет продвигать электронный аналог юаня в качестве средства для международных расчётов. В первую очередь азиатская республика может запустить кредиты в цифровой валюте для реализации проектов по программе «Один пояс — один путь».

«Сначала на платежи в цифровых юанях могут перейти страны Юго-Восточной Азии и частично страны Центральной и Восточной Европы. В случае если Китай успешно введёт цифровую валюту в оборот, это может заметно снизить долю доллара в международных расчётах. Мы сразу получим снижение распространённости доллара на 15%», — заключил Маслов.