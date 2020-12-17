Новая высота: курс биткоина достиг исторического максимума

В среду, 16 декабря, курс биткоина впервые за всю историю превысил $20,8 тыс. За последние три месяца криптовалюта подорожала почти вдвое за счёт глобального ослабления доллара и ажиотажного притока инвестиций на рынок цифровых активов. Помимо этого, рекордный рост котировок аналитики связывают с ограниченным предложением электронных монет. По мнению специалистов, в ближайшее время стоимость биткоина может временно снизиться, однако в долгосрочной перспективе продолжит расти.

В среду, 16 декабря, мировой рынок криптовалют показал мощный рост. В ходе торгов курс биткоина поднимался на 6,8% — до $20,8 тыс. за монету. Значение стало самым высоким за всё время наблюдений.

Аналогичную динамику продемонстрировали и другие цифровые активы. Так, например, эфириум дорожал более чем на 5% (до $628), лайткоин — на 10% (до $87,7), а рипл — на 7% (до $0,52). При этом общая капитализация рынка электронных денег за последние сутки увеличилась почти на $33 млрд — до $603 млрд. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Криптовалюты начали стремительно дорожать ещё в сентябре 2020 года. Так, за последние три месяца биткоин вырос в цене почти в два раза.

Наблюдаемую динамику опрошенные RT эксперты во многом связывают с резким ослаблением доллара на мировом рынке. По данным международной биржи ICE, с начала осени соответствующий индекс DXY упал более чем на 2%, а на торгах 16 декабря опускался до 90,13 пункта — минимального уровня с апреля 2018 года.

«Падение нацвалюты США по отношению к разным свободно конвертируемым валютам неизбежно отразилось и на соотношении биткоина к доллару. Это сыграло роль в росте курса криптовалюты», — объяснил в беседе с RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

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Более того, рост курса биткоина и его аналогов специалисты объясняют возросшим притоком инвестиций в цифровые активы. В условиях пандемии и неопределённости в мировой экономике инвесторы стали чаще вкладывать деньги в золото и криптовалюты для более надёжного сбережения средств. Об этом в разговоре с RT рассказал президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

«Цифровые активы оказались наиболее надёжными. Учитывая сложно предсказуемую ситуацию на сырьевых и фондовых биржах, инвесторы предпочитают уйти на понятный и прозрачный рынок криптовалют. В связи с пандемией многие страны объявляют повторный локдаун. Это беспокойство трейдеров по отношению к их национальным валютам, поэтому свободные деньги игроки направляют либо в золото, либо в криптовалюты», — объяснил Припачкин.

Как отметил Юрий Мазур, помимо частных инвесторов, в 2020 году высокий интерес к рынку цифровых монет начали проявлять и крупные игроки — банки, компании и хедж-фонды. В результате приток капитала в криптоиндустрию значительно вырос, что также положительно сказалось на ценах, считает эксперт.

Ценная добыча

По словам Юрия Припачкина, в пользу удорожания биткоина играют и структурные особенности цифровой монеты. Главная криптовалюта существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. По задумке разработчиков, в отличие от бесконечно печатающихся бумажных денег число биткоинов ограниченно и может составлять максимум 21 млн криптомонет.

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Эмиссия биткоинов происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация о транзакциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают биткоины.

В настоящий момент таким образом уже «добыто» 18,5 млн биткоинов. Между тем с каждым годом поиск новых блоков в сети блокчейн становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м снизилась до 25 биткоинов, в 2016-м — до 12,5, а в мае 2020-го вновь сократилась вдвое и достигла 6,25 биткоина.

«В итоге из-за того, что эмиссия криптовалюты в целом ограничена и на сегодняшний день большая часть криптовалюты уже «добыта», на рынке наблюдается недостаток предложения. Это тоже приводит к росту курса», — пояснил Юрий Припачкин.

Цифровое дежавю

Отметим, что в последний раз подобный ажиотаж на рынке криптовалют можно было наблюдать во второй половине 2017 года. Тогда с июля по декабрь курс биткоина вырос почти в десять раз и в моменте поднимался до $20,09 тыс. Более того, цифровая монета даже успела ненадолго войти в пятёрку крупнейших валют мира. Впрочем, уже на тот момент многие экономисты всерьёз стали говорить об угрозе очередного финансового пузыря.

В конечном итоге опасения экспертов реализовались, и в 2018 году стоимость биткоина обвалилась почти на 80% — с $20 тыс. за монету до уровня $3—4 тыс. Обрушение рынка электронных монет во многом произошло в результате усиления глобального регулирования отрасли, постоянных хакерских атак на криптобиржи, а также вывода средств крупными инвесторами в реальные деньги.

В настоящий момент опрошенные аналитики допускают частичное повторение событий 2018 года. Как рассказал RT генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон, в ближайшее время курс биткоина может скорректироваться до $6—7 тыс. Между тем в долгосрочной перспективе цифровая валюта продолжит дорожать, и в течение нескольких лет её стоимость способна превысить $40 тыс., уверен аналитик.

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По мнению Юрия Припачкина, покупка криптовалют становится всё более популярным способом сохранения денег. На этом фоне эксперт прогнозирует заметный рост интереса к цифровым активам со стороны людей, бизнеса и государств в ближайшие годы.

«Индустрия окончательно встала на ноги, и всё больше стран задумываются о введении собственной криптовалюты. Например, в России недавно был принят закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), который даёт россиянам возможность с 2021 года проводить сделки в ЦФА. На этом же фоне Центробанк уже разрабатывает проект цифрового рубля», — отметил Припачкин.