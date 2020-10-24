«Если будет принято решение, подготовим концепцию»: Набиуллина допустила пилотный запуск цифрового рубля к концу 2021-го

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о возможном запуске пилотного проекта цифрового рубля к концу 2021 года. Как ожидается, новая форма денег получит вид электронного кода, но в то же время не будет являться криптовалютой. Наряду с бумажными и безналичными рублями цифровую нацвалюту можно будет использовать в качестве средства платежа и сбережения. При этом доступ к ней получат не только бизнес и государство, но и рядовые россияне. Как полагают эксперты, в перспективе оплата цифровыми рублями может стать наиболее безопасным способом финансовой операции.

Центробанк может запустить проект цифрового рубля в экспериментальном режиме к концу 2021 года. Об этом в пятницу, 23 октября, во время пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Если будет принято решение о целесообразности запуска цифрового рубля, мы подготовим уже полноценную концепцию. Затем должен быть обязательно, на наш взгляд, этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей, для того чтобы всё было отработано и мы понимали, как это работает. Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года», — отметила Набиуллина.

13 октября Банк России представил доклад по созданию и внедрению цифровой национальной валюты. При этом окончательное решение о запуске проекта пока не принято. Так, до конца 2020 года ЦБ будет принимать предложения и отзывы об инициативе от представителей финансового сектора и экспертного сообщества.

«Мы действительно заинтересованы в том, чтобы обсудить перспективы введения цифрового рубля очень широко — с обществом, с предприятиями, с бизнесом. Этот проект, с одной стороны, многообещающий. На наш взгляд, он очень органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики в целом. Происходит цифровая трансформация. Безусловно, должна происходить и трансформация системы расчётов», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

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Предполагается, что цифровой рубль станет дополнительной формой денег и будет обращаться наряду с наличными и безналичными рублями. Об этом говорится в докладе Центробанка.

Напомним, ЦБ выпускает наличные деньги в виде банкнот, каждая из которых имеет уникальный номер, а безналичные рубли представляют собой записи на счетах в коммерческих банках. В свою очередь, цифровому рублю регулятор присвоит форму уникального кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке.

«Отличие будет лишь в программно-аппаратной части сервиса: операции будут представлять из себя буквенно-цифровой код, фиксируемый в сети блокчейн. Практических же отличий пользователи не заметят. Платежи цифровым рублём будут происходить не дольше, чем с электронными платежами обычным рублём», — объяснил в беседе с RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Согласно докладу Центробанка, цифровой рубль будет выполнять всё те же функции, что и бумажные и безналичные деньги. Его можно будет использовать в качестве средства платежа и сбережения, а также меры стоимости. Между тем в ЦБ призвали не путать цифровой рубль с криптовалютой.

«У криптовалют отсутствуют единый эмитент, а также гарантии защиты прав потребителей, их стоимость подвержена серьёзным колебаниям. Цифровой рубль является обязательством Центрального банка, реализуется посредством цифровых технологий и не имеет никакого отношения к криптовалютам. Это фиатная валюта, то есть валюта, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством в лице Центрального банка», — объяснили в ЦБ.

Безопасный инструмент

Как ожидается, цифровой рубль станет доступен для всех субъектов экономики: граждан, бизнеса, участников финансового рынка и государства. При этом пользоваться новой валютой можно будет даже при отсутствии интернета.

«В перспективе россияне смогут использовать цифровые рубли даже при покупке повседневных товаров. Например, продукты можно будет оплатить с помощью специального приложения в телефоне, где транзакция будет осуществляться в системе блокчейн. Это будет абсолютно прозрачная операция как для покупателей, так и для продавцов», — объяснил в разговоре с RT глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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РИА Новости

© Михаил Киреев

По словам экспертов, внедрение цифрового рубля потребует разработки специальной инфраструктуры. Впрочем, инициатива ЦБ не создаст дополнительных рисков для финансовой и банковской систем, уверены аналитики. Более того, использование цифровых рублей позволит сделать операции более безопасными. Такой точки зрения придерживается директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

«Технически это расширяет инструменты, доступные всем гражданам и компаниям. Если это будут счета в Банке России, они окажутся ещё безопаснее, чем счета в коммерческих банках, и поэтому могут оказаться привлекательными для части юридических лиц. Для граждан не очень многое поменяется, потому что ставки по счетам цифрового рубля, скорее всего, будут близки к ставкам до востребования, то есть к нулю. Поэтому это шаг к улучшению финансовой стабильности», — объяснил Шибанов.

По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России не ставит задачей вытеснение бумажных денег с введением цифрового рубля. Между тем, как полагают аналитики, со временем новая форма нацвалюты может стать более популярной у населения и бизнеса, чем банкноты и даже безналичные рубли.

«Если цифровой рубль докажет свои технологические преимущества перед фиатным, например, в области безопасности, он может со временем получить более широкое распространение как платёжное средство. Это способно привести к довольно резким изменениям на рынке банковских услуг. Кредитным организациям придётся внедрять технологии для работы с цифровым рублём, чтобы не потерять место на меняющемся рынке», — добавил Юрий Мазур.