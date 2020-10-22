Сигнал для инвесторов: курс биткоина впервые с лета 2019 года превысил $13 тысяч

В четверг, 22 октября, курс биткоина поднялся до максимума с июня 2019 года — выше $13 тыс. Инвесторы положительно отреагировали на решение международной платёжной системы PayPal открыть доступ для своих клиентов к торговле криптовалютой. Помимо этого, удорожание электронной монеты аналитики объясняют растущими инвестициями в биткоин со стороны крупных технологических компаний. По мнению экспертов, в ближайшее время стоимость цифрового актива должны поддержать и итоги президентских выборов в США. Как в результате может измениться цена главной криптовалюты до конца года — в материале RT.

В четверг, 22 октября, мировой рынок криптовалют продемонстрировал рекордный рост. В ходе торгов цена биткоина поднималась более чем на 12% и впервые с июня 2019 года превышала отметку $13,18 тыс.

Похожую динамику показали и другие цифровые активы. Так, например, эфириум рос в цене на 9% (до $413), биткоин-кеш — на 10% (до $268), а рипл — на 5% (до $0,26). При этом общая капитализация рынка электронных денег увеличилась почти на 8% — до $396 млрд. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

По словам экспертов, игроки рынка положительно отреагировали на сообщение международной платёжной системы PayPal. Накануне компания объявила о запуске сервиса для продажи, хранения и покупки криптовалют. На первом этапе клиенты получат возможность напрямую через электронный кошелёк торговать такими цифровыми активами, как биткоин, эфириум, биткоин-кеш и лайткоин.

Как ожидается, уже в ближайшие недели услуга станет доступна для владельцев аккаунтов PayPal в США. Клиенты компании из ряда других стран начнут пользоваться сервисом только в первой половине 2021 года и смогут расплачиваться электронными монетами в 26 млн торговых точек.

«Заявление PayPal стало мощным позитивным фактором для всего рынка криптовалют. Это и привело к росту котировок биткоина и ряда альткоинов. Между тем событие окажет и долгосрочное положительное влияние на отрасль, поскольку оно стало сигналом о принятии криптовалют в мире традиционных финансов», — объяснил в разговоре с RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

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Помимо этого, наблюдаемое удорожание криптовалют специалисты связывают с действиями международного бизнеса. Так, в последнее время крупные технологические компании стали активнее инвестировать деньги в биткоины. Об этом RT рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

«Речь идёт, например, об американской компании MicroStrategy с листингом на бирже NASDAQ, которая в августе и сентябре купила 38,25 тыс. биткоинов. Также можно отметить и британскую компанию Square с листингом на Лондонской фондовой бирже, купившей в сентябре более 4,7 тыс. биткоинов», — пояснил Мазур.

Согласно оценке эксперта, следующей психологической отметкой для цены биткоина станет значение $13 949 за монету. В случае преодоления этого показателя курс главной криптовалюты продолжит расти и в 2021 году способен превысить 18 тыс., уверен Юрий Мазур. Похожей оценки придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Судя по тому, что к крипторынку обращается всё больше крупнейших организаций, становится массовым явлением покупка монеты институциональными инвесторами. В этих условиях цена биткоина может вырасти и до $20 тыс.», — подчеркнул Деев.

По мнению Алексея Кириенко, в 2021 году динамика биткоина будет зависеть от того, какие ещё платёжные системы последуют за PayPal и начнут поддерживать криптовалюты. При этом в ближайшее время одним из ключевых драйверов для стоимости электронной монеты могут стать итоги президентских выборов в США.

«Сейчас рынки крайне чувствительны к американским выборам. Можно предположить, что победа Дональда Трампа будет стимулировать рост фондовых рынков и других рисковых активов. В случае победы Байдена вероятно выделение значительного пакета финансовой помощи экономике, что приведёт к росту долларовой массы и, как следствие, повышенному интересу к биткоину. Скорее всего, любой итог выборов сыграет на руку цифровому активу», — объяснил Кириенко.

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Напомним, в конце июля Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) в России. Документ даст возможность с 2021 года проводить сделки с ЦФА, но при этом запретит использовать криптовалюты в качестве средства платежа на территории страны.

Такое решение во многом связано с желанием властей сохранить устойчивость финансовой системы и минимизировать риски мошеннических операций. Об этом ранее в интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Криптовалюта — это цифровой код, который может быть использован в качестве способа оплаты товаров в мировой практике, но не на территории России. Признание цифровых монет официальным средством платежа наравне с рублём означает разрушение финансовой системы, которая обеспечивает стабильное функционирование всей экономики. Поэтому в наших планах пока не значится легализация криптовалют в качестве платёжной альтернативы рублю», — подчеркнул Аксаков.

Между тем цифровые активы в России можно будет использовать для инвестиций и хранения денег. Как ожидается, инициатива положительно отразится на работе целого ряда компаний и предпринимателей.

«Бизнес теперь может привлекать инвестиции зарубежных партнёров, а также продавать свои товары в блокчейне. При этом технология блокчейна ввиду своих технических особенностей позволяет обходить санкционные ограничения, что способствует развитию торговых связей», — подчеркнул Анатолий Аксаков.