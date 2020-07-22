«Официальные правила игры»: Госдума приняла закон о регулировании цифровых финансовых активов
- РИА Новости
В среду, 22 июля, Государственная дума приняла закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) и цифровой валюте. Документ даст возможность с 1 января 2021 года проводить сделки с ЦФА, но при этом запретит криптовалюты как средство платежа в России. Соответствующий проект закона был разработан группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.
«Мы учитывали потребности бизнеса. К нам неоднократно обращались предприниматели с просьбой на законодательном уровне разрешить использовать обеспеченные финансовые цифровые активы в своём обороте. Поэтому главная задача закона — дать правовую возможность для более широкого использования цифровых технологий при финансовых расчётах. Закон устанавливает официальные правила игры на этом рынке», — рассказал Аксаков в интервью RT.
Согласно законопроекту, ЦФА представляют собой цифровые права, которые выпускаются, учитываются и обращаются в информационной системе. Цифровые активы могут быть объектом залога, обмена, сделок купли-продажи, но при этом не являются платёжным средством.
Таким образом, российский финансовый рынок получит новый инструмент для инвестиций, что может позитивно сказаться на экономике в целом, считает Анатолий Аксаков. По его словам, у бизнеса появится возможность организовать сотрудничество и углубить торговые связи со своими зарубежными партнёрами, использующими цифровые активы.
«Более того, граждане тоже смогут покупать цифровые активы в кредитных организациях. Но тут есть условие: если актив был выпущен не в рамках российского законодательства, то приобрести его в нашей кредитной организации будет нельзя. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, можно будет приобрести только на иностранных площадках», — добавил депутат.
В свою очередь, цифровую валюту закон определяет как совокупность электронных данных в информационной системе. Как пояснил Аксаков, криптовалюты являются средством платежа, а также инструментом для инвестиций или хранения денег, но при этом не могут быть использованы для оплаты товаров и услуг в России.
«Цифровая валюта не может быть использована для оплаты каких-либо товаров и услуг по причине того, что её легализация создаёт альтернативу российскому рублю. В рамках законодательства рубль был и остаётся единственным легальным платёжным средством в России. Изначально мы не рассматривали идею того, что криптовалюта может встать наравне с рублём. Такой задачи не стояло», — пояснил Анатолий Аксаков.
Во многом запрет на использование цифровых активов в России в качестве средства платежа связан с желанием властей минимизировать риски финансового мошенничества с криптовалютами. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
«Если цифровые активы разрешить использовать как средство платежа, появится множество лазеек для ухода от налогов, злоупотреблений, а также незаконного вывода денег в наличные и перевода средств за рубеж. Более того, невозможность отследить платежи позволяет злоумышленникам финансировать террористические организации», — отметил эксперт.
В то же время принятый закон внесёт ясность в понятие цифровых активов и криптовалют, считает заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко. По его словам, в дальнейшем у бизнеса и граждан появится больше понимания, как именно можно взаимодействовать с ЦФА.
«Цифровые финансовые активы необходимо было легализовать, чтобы это понятие существовало юридически, ведь, например, в судах уже несколько лет проходят слушания дел, связанных с ЦФА. Этот вопрос необходимо было урегулировать, в том числе и для юридической практики. Кроме того, ЦФА набирают всё большую популярность по всему миру. Создатели криптовалют утверждают, что цифровые деньги не контролируются государствами, в отличие от традиционных нацвалют. В этот вопрос надо было внести ясность», — добавил эксперт.
Цифровая лихорадка
Напомним, криптовалюты вызвали глобальный ажиотаж во второй половине 2017 года. Тогда с июля по декабрь биткоин — самая популярная электронная монета — подорожал почти в десять раз, до $20 тыс., и вошёл в пятёрку крупнейших валют мира. Впрочем, уже в тот момент на фоне стремительного удорожания криптовалют многие экономисты всерьёз стали предупреждать об угрозе очередного финансового пузыря.
В результате опасения экспертов реализовались, и 2018 год запомнился резким обвалом рынка криптовалют. С января по декабрь биткоин подешевел почти на 80% — с $20 тыс. за монету до уровня $3—4 тыс. Обрушение стоимости электронных денег во многом было вызвано усилением глобального регулирования отрасли, постоянными хакерскими атаками на криптобиржи, запретами рекламы цифровых денег известными интернет-компаниями, а также выводом средств крупными инвесторами в реальные деньги.
Впрочем, в 2019 году на рынке вновь наметилось оживление, и курс биткоина вырос почти в два раза — с $3,7 тыс. до $7,3 тыс. С начала 2020-го электронная монета подорожала ещё почти на 30% и в настоящий момент торгуется вблизи отметки $9,3 тыс.