Снижение выгоды: как новые правила добычи биткоина могут повлиять на рынок криптовалют

Во вторник, 12 мая, мировые цены на криптовалюты демонстрируют разнонаправленную динамику. Инвесторы неоднозначно отреагировали на одно из самых ожидаемых событий рынка цифровых денег — изменение правил добычи биткоина. Награда за майнинг электронных монет снизилась в два раза. По словам экспертов, теперь добывать криптовалюту станет сложнее, а спрос на неё продолжит увеличиваться в ближайшее время. Как полагают аналитики, в долгосрочной перспективе такая ситуация должна привести к росту цен на рынке. Как при этом может измениться стоимость биткоина — в материале RT.

Во вторник, 12 мая, мировой рынок криптовалют демонстрирует неопределённую динамику. В ходе торгов цена биткоина росла на 2% — до 8,8 тыс. за монету, после чего незначительно снизилась — до 8,7 тыс.

Похожее колебание показали и другие цифровые активы. Так, например, в первой половине дня эфириум повышался в цене на 2,3% (до $190), биткоин-кеш — на 1,3% (до $236), рипл — на 1,5% (до $0,198). После этого значения также незначительно скорректировались. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

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Инвесторы неоднозначно восприняли произошедшее накануне изменение правил добычи биткоина — халвинг. Традиционно событие происходит раз в четыре года и является одним из определяющих для динамики глобального рынка криптовалют.

Биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, где появляется информация обо всех операциях, проведённых после создания предыдущего блока. За решение задачи майнеры получают вознаграждение в виде биткоинов.

С каждым годом поиск таких блоков становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м снизилась до 25 биткоинов, а в 2016-м — до 12,5. 11 мая 2020 года вознаграждение майнеров вновь сократилось вдвое и достигло 6,25 биткоина.

Как объяснил RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, теперь добыча новых биткоинов происходит медленнее. При этом спрос на электронные монеты всё ещё продолжает увеличиваться прежними темпами. По словам аналитика, такая ситуация может привести к значительному удорожанию главной криптовалюты в долгосрочной перспективе.

«Уполовинивание награды майнеров за каждый добытый блок является ключевым событием вокруг первой криптовалюты, поскольку означает сокращение эмиссии монет, притом что их количество алгоритмически ограничено 21 млн. Иными словами, темпы увеличения предложения сократятся, в то время как спрос неизбежно будет расти», — пояснил Коган.

Reuters

© Lucas Jackson

Отметим, что за несколько дней до изменения правил добычи биткоина его стоимость в моменте поднималась до $10 тыс. за монету. Как отметил в беседе с RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, инвесторы ждали снижения награды за майнинг и стали заранее скупать криптовалюту в больших объёмах. Поэтому сразу после проведения халвинга объём покупок биткоинов несколько сократился.

На этом фоне, согласно оценке аналитика, в ближайшее время стоимость биткоина способна ненадолго уменьшиться до $6—7 тыс. за монету. Между тем, как рассказал RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко,в последующие месяцы котировки могут возобновить рост и обновить новые максимумы до конца года.

«Достижение отметки $20 тыс. за биткоин более чем возможно. Так, через некоторое время после халвинга среди трейдеров может появиться так называемый синдром упущенной выгоды. В страхе не купить биткоин по выгодным ценам игроки начнут массово инвестировать в криптовалюту», — пояснил Кириенко.

В целом, по словам аналитиков, на сегодняшний день мировой криптовалютный рынок сумел полностью оправиться после мартовского обвала. Тогда стоимость биткоина обновила годовой минимум и в моменте опускалась до $4,1 тыс. Обвал курса произошёл в результате возникшей паники на глобальном фондовом рынке. Инвесторы массово распродавали рисковые активы, в том числе и криптовалюты, на фоне возникшей угрозы для мировой экономики пандемии коронавирусной инфекции.

Тем не менее уже в конце марта ситуация на рынках стабилизировалась. Игроки позитивно отреагировали на меры центробанков по поддержке глобальной экономики. Так, например, Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустили программу количественного смягчения. Регуляторы начали дополнительно печатать деньги и вливать средства в финансовые системы своих стран. По мнению аналитиков, такая политика способствует росту фондовых рынков и одновременно усиливает интерес инвесторов к криптовалютам.

«Действия ФРС и ЕЦБ влияют на курс биткоина и криптовалют. С одной стороны, в экономику вливаются новые деньги, которые распределяются между финансовыми активами, и, конечно же, часть этих средств приходит и на криптовалютный рынок. С другой стороны, печатая деньги, ФРС и другие центральные банки лишь подстегивают спрос на электронные монеты, укрепляя уверенность инвесторов в том, что регулирование денежной массы на крипторынке происходит более справедливо», — заключил Юрий Мазур.