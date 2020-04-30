Цифровое оживление: почему курс биткоина вырос до максимума за два месяца

На торгах 30 апреля курс биткоина рос более чем на 18% и впервые за два месяца превышал отметку $9,4 тыс. По словам экспертов, криптовалюта полностью оправилась от мартовского обвала, когда цена опускалась до $4,1 тыс. Оптимизм инвесторов аналитики объясняют восстановлением котировок на фондовых рынках и действиями мировых центробанков по поддержке глобальной экономики. Более того, спрос на криптовалюту растёт в преддверии ожидаемых изменений в правилах майнинга электронных монет. Как в ближайшее время может измениться курс биткоина — в материале RT.

В четверг, 30 апреля, мировой рынок криптовалют продемонстрировал рекордный рост. В начале торгов цена биткоина выросла более чем на 18% и впервые с 25 февраля превысила отметку $9,4 тыс. После резкого подъёма стоимость криптовалюты несколько скорректировалась до $8,8 тыс., но при этом по-прежнему остаётся вблизи максимального уровня за последние за месяца.

Похожую динамику показали и другие цифровые активы. Так, например, в первой половине дня эфириум рос в цене на 14% (до $227), Bitcoin Cash — на 12% (до $274), рипл — на 9% (до $0,23). При этом общая капитализация рынка электронных денег увеличилась на 16%, до $263 млрд. После этого значения также незначительно скорректировались. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Как отмечают опрошенные RT эксперты, криптовалютный рынок сумел полностью восстановиться после резкого обрушения в марте. Так, в первый месяц весны стоимость биткоина обновила годовой минимум и в моменте опускалась до $4,1 тыс. Обвал курса произошёл в результате возникшей паники на глобальном фондовом рынке. Инвесторы массово распродавали рисковые активы, в том числе и криптовалюты, на фоне возникшей угрозы коронавируса для мировой экономики.

Также по теме Цифровая паника: как коронавирус и падение цен на нефть обвалили рынок криптовалют 12 марта курс биткоина упал на четверть и впервые с мая 2019 года опустился ниже уровня $6 тыс. Резкое удешевление цифровой монеты...

«Сложившаяся ситуация привела к тому, что многие профессиональные инвесторы начали пересматривать политику рыночного, операционного и технологического рисков. Резко возросла вероятность потерять все деньги и ещё остаться в большом минусе», — рассказал RT Исполнительный директор EXANTE Анатолий Князев.

Впрочем, как отмечает эксперт, уже в конце марта ситуация на рынках стабилизировалась. Игроки позитивно отреагировали на меры центробанков по поддержке глобальной экономики. Так, многие мировые регуляторы запустили программу количественного смягчения и начали вливать дополнительные денежные средства в финансовые системы своих стран. В результате распродажи на фондовых рынках остановились, а инвесторы вновь заинтересовались криптовалютой, пояснил Князев.

Как отметил в беседе с RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур, в мае—июне мировая экономика может начать постепенно восстанавливаться. В этом случае спрос на цифровые активы продолжит расти. Более того, в пользу криптовалютного рынка может сыграть ожидаемое изменение правил добычи биткоина — халвинг.

«Мы сейчас фиксируем рост поисковых запросов в интернете, которые касаются халвинга. Одновременно в соцсетях увеличилось количество постов, посвященных этой теме, а со страниц профильных СМИ не сходит информация о грядущем событии. Всё это подогревает интерес розничных и институциональных инвесторов к криптомонете. В результате цена растёт», — пояснил Мазур.

Напомним, биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, где появляется информация обо всех операциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. За решение задачи майнеры получают вознаграждение в виде биткоинов.

С каждым годом поиск таких блоков становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м — 25, а в 2016-м уменьшилась до 12,5.

Эксперты не исключают, что уже в мае 2020 года вознаграждение майнеров вновь снизится вдвое — до 6,25 биткоина за блок. В результате предложение биткоинов сократится, а спрос на электронные монеты со временем увеличится.

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«Сейчас мы находимся накануне халвинга. Вознаграждение майнеров автоматически сократится. Поскольку спрос на биткоин сохраняется, а эмиссия новых криптомонет упадёт, инвесторы делают ставку на то, что цена биткоина значительно подрастёт», — пояснил в разговоре с RT член Bitcoin Foundation Александр Китченко.

Как полагают Юрий Мазур, в ближайшее время курс биткоина может закрепиться вблизи уровней $9—9,5 тыс. за монету. При этом, согласно оценке Александра Китченко, уже после мая стоимость электронной монеты способна подняться выше отметки $10 тыс.

«Количество кошельков, на которых находится больше одного биткоина, медленно, но верно растёт несмотря на все колебания рынка. Это означает, что появляется всё больше людей, которые всерьёз интересуются инвестициями в криптовалюту, соответственно цена биткоина превысит $10 тыс. в перспективе», — заключил Китченко.