«Не имел намерения выполнять обязательства»: в Омске после публикации RT задержали криптомошенника

Омские полицейские возбудили уголовное дело в отношении сына экс-главы МВД Бурятии Ивана Зайченко, создавшего финансовую пирамиду под видом инвестиций в криптовалютные операции. От действий мошенника, который также ранее служил в МВД, пострадали десятки человек — они оценивают ущерб более чем в 30 млн рублей. Утром 18 сентября Зайченко был задержан. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Несколько месяцев уголовное дело против «криптоинвестора» не получалось возбудить, но ситуация сдвинулась с мёртвой точки после публикации RT.

Следственные органы МВД по Омской области возбудили уголовное дело в отношении сына экс-главы МВД Бурятии Ивана Зайченко. По версии следствия, 37-летний Зайченко вместе с неустановленными лицами собирал деньги с местных предпринимателей под видом инвестиций в криптовалютные операции с ноября 2017 года.

На протяжении нескольких месяцев он стабильно выплачивал своим клиентам прибыль, полученную в результате совместных сделок. Весной 2018 года Зайченко, который также является майором полиции в отставке, собрав многомиллионные вложения, перестал выплачивать деньги своим вкладчикам и объяснил эти обстоятельства временными трудностями.

«Зайченко И.А. и неустановленные лица, введя в заблуждение (ряд лиц. — RT), предложили передать денежные средства с целью вложения в торги на якобы существующей бирже по реализации криптовалюты с целью извлечения максимальной прибыли, гарантируя возврат внесённых денежных средств и ежемесячные выплаты. В действительности Зайченко И.А. и неустановленные лица не намеревались размещать денежные средства в торги на бирже по реализации криптовалюты, не имели намерений и возможности исполнять свои обязательства», — указывается в материалах следствия.

В действиях Зайченко и его сообщников омские следователи определили признаки мошенничества в особо крупном размере.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ в отношении Зайченко И.А. и неустановленных лиц», — говорится в постановлении о признании потерпевшим одного из вкладчиков, пострадавшего от действий подозреваемого.

Утром 18 сентября Зайченко был задержан. Об этом потерпевшим рассказали в полиции.

Если вину Ивана Зайченко докажут в суде, ему будет грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

Криптовалютная биржа на станции техобслуживания

Свой «криптовалютный» бизнес Иван Зайченко начал на омской станции технического обслуживания (СТО) «Автопост», расположенной по адресу Комарова, 13/3. Именно там компаньон бывшего полицейского, сотрудник СТО Антон Усов находил будущих вкладчиков в сомнительную бизнес-схему.

Так в пирамиду оказался вовлечён и предприниматель Дмитрий Барашкин, потерявший в итоге 9 млн рублей. В январе текущего года он отвёз автомобиль жены на ремонт в техцентр, где получил от Усова предложение вложить в его проект 15 тыс. рублей, заготовленные для оплаты ТО.

Приехав через неделю забирать машину, Барашкин получил не только отремонтированный внедорожник, но и 7 тыс. рублей в качестве «процента» с операции.

Также по теме «Это с самого начала была пирамида»: бывший сотрудник полиции задолжал криптоинвесторам 36 млн рублей Сын экс-министра внутренних дел Бурятии, майор полиции в отставке Иван Зайченко должен омским бизнесменам 36 млн рублей. Он брал...

Вдохновлённый таким успехом предприниматель начал давать Усову всё большие и большие суммы для дальнейших «инвестиций». Уверенность в надёжности этого бизнеса придавала и личность ещё одного участника схемы — Ивана Зайченко, сына бывшего министра внутренних дел Бурятии генерал-майора Александра Зайченко.

При этом всё взаимодействие строилось исключительно на устных договорённостях, ни одна из операций не фиксировалась документально.

На протяжении нескольких месяцев схема работала безупречно: через неделю после вложения клиент стабильно получал свой вклад плюс внушительные проценты. Однако к концу весны «инвестиционный проект» потерпел ожидаемый крах. В начале мая Зайченко, собравший со своих вкладчиков многомиллионную сумму на новую «криптоинвестицию», прекратил осуществлять выплаты.

Впоследствии экс-полицейский неоднократно обещал вернуть вложения своим клиентам. Задержку выплат он объяснял техническими проблемами при банковских переводах, а также арестами счетов, задействованных в его операциях.

Тогда же вкладчики начали подозревать, что Зайченко и его компаньоны не имеют никакого отношения к инвестициям в криптовалюту.

«Когда мы все перезнакомились, начали сопоставлять даты, кто когда передавал и получал деньги от Вани, оказалось, что он платил одним клиентам за счёт вкладов других. То есть это с самого начала была пирамида, а криптовалюта — это просто ширма: он брал деньги у одного, отдавал часть другому», — рассказал RT Климентий Леонтьев, один из потерпевших по делу.

Количество потерпевших возрастёт

В настоящее время по делу проходят восемь потерпевших. Однако, по словам вкладчиков, в ближайшем будущем их число может значительно возрасти. Так, по факту деятельности подозреваемого на криптовалютном рынке в полицию обратились 18 человек. Ещё около 20 вкладчиков, потерявших свои деньги, к настоящему моменту в правоохранительные органы не обращались.

По данным следователей, материальный ущерб от действий Зайченко и его компаньонов составил 4 813 000 рублей.

«В постановлении о возбуждении уголовного дела указаны лишь те суммы, на которые есть документальные подтверждения, — пояснил Леонтьев. — То есть наличные средства, которые мы передавали Зайченко, в эту сумму ещё не вошли. Факты получения этих денег будут подтверждаться в ходе очных ставок».

Напомним, ранее 18 вкладчиков, написавших заявления в МВД по факту мошенничества, оценили свой ущерб в совокупности в 36 млн рублей. Как утверждают потерпевшие, эта сумма может вырасти до 48 млн рублей, если добавить к ней задолженность Зайченко перед клиентами, которые не стали обращаться в правоохранительные органы.