Бывший сотрудник полиции задолжал криптоинвесторам 36 млн рублей

Антон Усов и Иван Зайченко

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18 омских предпринимателей подали заявления о мошенничестве на сына бывшего министра внутренних дел Бурятии Ивана Зайченко. Они утверждают, что в начале года Зайченко вместе со своим напарником Антоном Усовым вовлекли их в финансовую пирамиду, замаскированную под криптовалютный инвестиционный фонд. В результате инвесторы потеряли суммарно 36 млн рублей.

Один из потерпевших — предприниматель Дмитрий Барашкин — потерял в результате сотрудничества с Зайченко 9 млн рублей. Он узнал о возможности заработать на сомнительной бизнес-схеме в январе 2018 года от знакомого работника станции технического обслуживания «Автопост» Антона Усова.

«У Toyota Highlander моей жены полетела коробка передач, и я отдал машину Усову на ремонт, — рассказал RT Барашкин. — Он между делом предложил мне вложиться в криптовалюту. Начал уверять, что всё законно и официально. Мол, ты мне даёшь деньги, мы прогоняем их через крипту, а ты потом получаешь процент».

Поначалу бизнесмен не отнёсся к этой идее всерьёз. Но после того как Усов предложил ему для проверки вложить 15 тыс. рублей в счёт ремонта машины, он согласился. В ответ на вопрос, какой процент от сделки забирает сам Усов, трейдер со станции техобслуживания предложил «раскидаться по-братски», так как «ему ничего не надо».

Приехав в техцентр через неделю, Барашкин, к своему удивлению, получил не только свой отремонтированный внедорожник, но и вложенные в криптовалюту 15 тыс. рублей, а также «процент» — 7 тыс. рублей. Первый удачный опыт вдохновил бизнесмена на дальнейшее взаимодействие, и через некоторое время он привёз на станцию уже 100 тыс. рублей на последующую «прокрутку».

Во время повторного визита Усов уже подробнее обозначил принципы взаимовыгодного сотрудничества. Он рассказал, что работает вместе с компанией DoctorBit, специалисты которой на основе анализа рынка дают прогнозы на рост или падение той или иной криптовалюты. Кроме того, Усов заверил, что даже в случае неудачного вложения он располагает средствами для возмещения ущерба. Тогда же Барашкин впервые услышал имя 37-летнего Ивана Зайченко, упомянутого работником СТО в качестве его партнёра.

«Он тогда сказал, что 10% от прибыли забирает Иван, ещё 10% идут его иркутскому другу Денису, — пояснил RT предприниматель. — Оставшиеся 80% мы делим пополам с Усовым».

Вторая сделка принесла Барашкину ещё 40 тыс. рублей, и вскоре он начал передавать новым компаньонами всё большие и большие суммы. При этом все вложения подкреплялись исключительно устными договорённостями. Ни одна из операций не фиксировалась документально.

Уверенность в надёжности вложений только окрепла, когда Барашкин узнал, что отец Зайченко — бывший министр внутренних дел Бурятии генерал-майор Александр Зайченко, да и сам инвестор является майором полиции в отставке.

«Поначалу всё работало как часы. Вкладываешь деньги — через неделю тебе возвращают твой вклад плюс проценты, — рассказал бизнесмен. — Усов с Зайченко тогда тоже сильно поднялись. Купили джип Infiniti, потом ещё один внедорожник. Они даже открыли свой офис в достаточно престижном месте — в офисном центре Festival City».

Крах схемы

Криптовалютный бизнес Зайченко и Усова дал трещину уже через четыре месяца после запуска «стартапа». В апреле 2018-го экс-полицейский анонсировал своим клиентам запуск новой криптовалюты, которая в ближайшие несколько дней должна была вырасти от 50% до 300%. Уверовавшие к тому моменту в надёжность бизнес-модели вкладчики понесли своему трейдеру крупные суммы денег: от нескольких сотен тысяч до девяти миллионов рублей. Чтобы сделать новое вложение, многие вовлекали в схему родственников и знакомых, а некоторые даже закладывали свои автомобили и квартиры.

Выручку с этой операции Зайченко обещал отдать своим клиентам в конце месяца — после возвращения из Москвы, куда он, согласно его объяснениям, ездил по делам. Однако после того как он вернулся в Омск, вкладчики никаких денег не получили.

«Иван тогда объяснял эту задержку майскими праздниками, из-за которых стопорились финансовые операции. Уверял, что всё нормально и надо немного подождать», — вспоминает ещё один вкладчик, предприниматель Климентий Леонтьев, потерявший 2,6 млн рублей.

На протяжении следующих месяцев клиенты так и не увидели своих денег. Каждый раз Зайченко объяснял эти трудности то арестом счётов, то техническими проблемами при банковских переводах. Всё это время он продолжал обещать своим клиентам вернуть деньги в полном объёме. При этом на одной из встреч с вкладчиками он настойчиво рекомендовал им воздержаться от обращения в полицию, пригрозив тем, что в этом случае предприниматели не получат своих денег ни при каких условиях.

Иван Зайченко

© Архивное фото

Единственное, чего вкладчики смогли добиться от Зайченко, — это получения от него долговых расписок, в которых тот обязался вернуть своим кредиторам полученные средства.

«Постепенно возвращаем взносы»

В телефонном разговоре c RT Иван Зайченко изложил свою версию событий. По его словам, он действительно работал на криптовалютном рынке с начала 2018 года. Однако в начале мая текущего года из-за высокой волатильности курса он принял решение прекратить свою деятельность. Уход из бизнеса был серьёзно омрачён наличием долгов перед вкладчиками. При этом точную сумму задолженности экс-полицейский с ходу назвать не смог.

«Мы работали в основном со знакомыми, притом с нормальными знакомыми, поэтому все сделки мы проводили без бумаг, — пояснил Зайченко. — Никакого обмана здесь не было: мы постепенно возвращаем людям первоначальные взносы. Может, и небольшими суммами, но люди получают свои деньги обратно».

Претензии в свой адрес со стороны вкладчиков он назвал проявлением «человеческой жадности». По его словам, несмотря на неожиданное закрытие бизнеса, сотрудничество с ним в целом оказалось выгодным для части его клиентов.

«Многие из тех, кто сейчас возмущается, по итогам даже остались в плюсе. К примеру, человек вложил 500 тыс. — забрал миллион. Потом кинул 800 тыс., а получил 300 тыс., когда всё закончилось. В любом случае он оказался в выигрыше», — резюмировал экс-полицейский.

Зайченко также опроверг обвинения в том, что избежать уголовной ответственности ему помогают связи в правоохранительных органах. Он отметил, что ушёл из МВД ещё в 2011 году и с тех пор не имеет никакого отношения к силовому ведомству. Кроме того, он пожаловался, что после закрытия бизнеса неоднократно получал угрозы от бывших клиентов.

С партнёром Зайченко по бизнесу Антоном Усовым корреспондентам RT связаться не удалось. На протяжении нескольких дней он не отвечал на телефонные звонки.

«Свойственная пирамидам практика»

Директор иркутского филиала DoctorBit Александр Николаев в беседе с RT подтвердил факт знакомства с Иваном Зайченко, но опроверг данные о том, что компания работает в Омске.

«В конце марта — начале апреля Зайченко действительно приезжал в Иркутск. Он вышел на наш клуб через общего знакомого, — рассказал RT Николаев. — Тогда Иван спрашивал о принципах нашей работы и предложил создать филиал DoctorBit в Омске. Мы договорились, что филиал может начать работу после того, как сотрудники нашего клуба прибудут на место, чтобы наладить организационную и рекламную работу отделения. На этом, собственно, наше взаимодействие и закончилось».

После этого разговора Зайченко вернулся в Омск, однако местный филиал клуба в городе так и не был открыт. Как утверждает Николаев, где-то через месяц после знакомства с бизнесменом в компанию начали поступать жалобы от рассерженных омичей. Звонившие требовали вернуть деньги, переданные бывшему полицейскому на криптовалютные операции. После этих жалоб руководство компании приняло решение полностью прекратить сотрудничество с проблемным партнёром.

Глава иркутского отделения клуба всерьёз удивился, узнав о методах омских криптоинвесторов. По его словам, DoctorBit оказывает исключительно консалтинговые услуги и никакими еженедельными или ежемесячными выплатами организация не занимается по определению.

«Мы никогда не работали и не работаем на доверительном направлении. К нам приходит человек, мы консультируем его и помогаем ему грамотно составить криптопортфель при помощи нашего аналитического отдела, — пояснил Николаев. — После этого клиент самостоятельно проводит все дальнейшие операции. Никаких выплат мы не проводим. Подобная практика как раз и свойственна так называемым пирамидам».

Сомнительное прошлое

Потерявшие деньги вкладчики начали самостоятельно искать информацию о своём должнике. В ходе изысканий выяснилось, что Иван Зайченко и раньше имел репутацию ненадёжного финансового партнёра.

В августе 2014 года он заключил договор займа со своим бывшим партнёром по риелторскому бизнесу Антоном Рыльским, согласно которому Зайченко получил от него 2 млн 200 тыс. рублей под 4% в месяц. В документе также был установлен залог — автомобиль Porsche Panamera 4S, принадлежавший бывшему полицейскому.

Когда стало понятно, что Зайченко не собирается выполнять свои обязательства, Рыльский обратился в суд, который постановил взыскать с должника 3 млн 223 тыс. рублей с учётом набежавших процентов.

Однако вернуть свои деньги предпринимателю не удалось. «Мы поехали в гараж с приставом, чтобы описать Porsche Panamera должника, но машина пропала, как и сам Зайченко», — рассказала жена бизнесмена Елена Рыльская в разговоре с RT.

Тогда же выяснилось, что Зайченко переписал свою квартиру на отца с помощью дарственной. Соответственно, опись этого имущества через ФССП стала невозможной. Всего Рыльским удалось получить с Зайченко в общей сложности около 100 тыс. рублей.

При этом, чтобы дать заём экс-полицейскому, предприниматель сам брал в долг денежные средства. Семья Рыльских до сих пор вынуждена вносить по 60 тыс. рублей ежемесячно для погашения задолженности.

«За последние несколько лет он, наверное, перекидал полгорода. Он очень легко входит в доверие. Рубаха-парень с подвешенным языком и очень хороший психолог», — пожаловался ещё один вкладчик, пожелавший остаться анонимным.

Полиция проверяет

После краха бизнес-модели вкладчики начали подозревать, что рассказы об инвестициях в криптовалюту — это просто фикция, а на самом деле Зайченко и Усов вообще не проводили никаких операций на этом рынке.

«Когда мы все перезнакомились, начали сопоставлять даты, кто когда передавал и получал деньги от Вани, оказалось, что он платил клиентам выплаты за счёт вкладов других. То есть это с самого начала была пирамида, а криптовалюта — это просто ширма: он брал деньги у одного, отдавал часть другому», — рассказал RT Леонтьев.

В июле 18 вкладчиков написали заявления в МВД по факту мошенничества. В совокупности заявители оценили свой ущерб в 36 млн рублей. Как отмечает бизнесмен Барашкин, это ещё не полный список обманутых клиентов Зайченко и Усова. По его словам, около 20 человек не стали обращаться в полицию. Вместе с ними общая сумма задолженности может достигать около 48 млн рублей.

Несмотря на месяц, истекший с момента подачи заявлений, уголовное дело по данной финансовой деятельности до сих пор не возбуждено. «Оперативники говорят, что сейчас собирают информацию. Чем всё это закончится — непонятно», — сказал Барашкин.

В омской полиции подтвердили проведение проверки по факту неофициального бизнеса Ивана Зайченко и Антона Усова, однако подробностей произошедшего в силовом ведомстве раскрывать не стали.

«В настоящее время в порядке статей 144—145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. О принятом решении заявитель будет уведомлен в установленном законом порядке», — говорится в ответе пресс-службы омского управления МВД на запрос RT.

Сами вкладчики опасаются, что Зайченко благодаря своим связям в правоохранительных органах может повлиять на решение о возбуждении уголовного дела.