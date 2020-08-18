Электронный взлёт: почему курс биткоина вырос до максимума с августа 2019 года

Во вторник, 18 августа, биткоин торгуется на максимальных значениях с августа 2019 года — выше $12 тыс. Резкое удорожание криптовалюты аналитики связывают с ослаблением доллара на глобальном рынке. Также поддержку цифровой монете оказывает произошедшее весной изменение правил добычи биткоина. Как полагают эксперты, до конца года котировки на электронные деньги могут дополнительно вырасти до $15 тыс.

Во вторник, 18 августа, мировой рынок криптовалют демонстрирует положительную динамику. В первой половине дня стоимость биткоина росла более чем на 3,5% и превышала $12,2 тыс. за монету. При этом на закрытии торгов понедельника показатель преодолел отметку $12,3 тыс. Последний раз столь высокое значение можно было наблюдать в августе 2019 года, свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Похожую динамику показали и другие цифровые активы. Так, например, лайткоин (Litecoin) в ходе торгов рос в цене на 1,6% (превысил $65), а монеро (Monero) — на 1,8% (более $93). Одновременно общая капитализация рынка электронных денег достигала $378,5 млрд.

Во многом наблюдаемое удорожание криптовалют опрошенные RT эксперты связывают с резким ослаблением доллара на глобальном рынке. На торгах вторника соответствующий индекс DXY опускался до 92,5 пункта. Значение стало самым низким с мая 2018 года.

«Мы видим, что в последние дни нацвалюта США как глобальная единица измерения начала заметно обесцениваться — индекс валюты рухнул на 12%. В условиях дешевеющего доллара резко набирают вес буквально все возможные финансовые активы: дорожают металлы, валюты и цифровые активы, включая биткоин», — рассказал RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам, давление на доллар оказали сомнения инвесторов насчёт темпов восстановления экономики Штатов. Согласно данным бюро экономического анализа Министерства торговли США, во II квартале 2020 года объём ВВП страны сократился на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Таким образом на фоне пандемии COVID-19 завершился самый длительный в истории период роста американской экономики и началась рецессия, добавил Гойхман.

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Помимо этого, негативное влияние на динамику американской валюты оказали действия ФРС США. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил заместитель декана экономического факультета Университета «Синергия» Михаил Якунин.

Напомним, в конце марта на фоне вспышки коронавируса Федрезерв Штатов объявил о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП. В то же время меры регулятора приводят к ослаблению доллара, подчеркнул эксперт.

«В итоге инвесторы в попытках защитить свои активны от инфляционных рисков уходят в «цифру». Более того, перетоку капитала способствует политика некоторых мировых центробанков, которые оперативно создают инфраструктуру для безопасных вложений игроков в криптовалюту», — отметил аналитик.

Рост цен на цифровые монеты эксперты также связывают с последствиями произошедшего весной халвинга — изменения правил добычи биткоина. Традиционно событие происходит раз в четыре года и является одним из определяющих для динамики глобального рынка цифровых монет.

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© Alessandro Bianchi

Биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, где появляется информация обо всех операциях, проведённых после создания предыдущего блока. За решение задачи майнеры получают вознаграждение в виде биткоинов.

С каждым годом поиск таких блоков становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается, отметил в разговоре с RT исполнительный директор EXANTE Анатолий Князев. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м снизилась до 25 биткоинов, а в 2016-м — до 12,5. В мае 2020 года вознаграждение майнеров вновь сократилось вдвое и достигло 6,25 биткоина.

«После халвинга предложение биткоинов уменьшилось, что стало сильным фактором против резкого снижения цен. Одновременно спрос на электронные монеты всё ещё продолжает увеличиваться значимыми темпами. Теперь майнеры не готовы продавать биткоины дешевле $7—8 тыс. за монету», — добавил эксперт.

Как рассказал в беседе с RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, после достижения рекордных показателей в краткосрочном периоде курс биткоина способен ненадолго скорректироваться до $12 тыс. за монету. Между тем в последующие месяцы показатель может продолжить рост и превысить отметку 13,7 тыс., не исключает специалист.

По прогнозу директора по маркетингу криптовалютного необанка Chatex Александра Хвойницкого, уже к сентябрю этого года биткоин может подорожать до $15 тыс. По его словам, позитивная динамика на торгах будет связана с рисками старта второй волны коронавирусной инфекции в мире, а также растущим уровнем цифровизации глобальной экономики.

«Рынок становится прозрачнее, а значит всё больше привлекает внимание крупных игроков, что способствует его кратному росту. В то же время на фоне продолжающихся заградительных мер со стороны мировых властей риски коррекции курса ещё сохраняются», — заключил собеседник RT.