Вирусный обвал: экономика США сократилась почти на треть в II квартале 2020 года

В II квартале 2020 года экономика США обвалилась почти на 33% в годовом выражении. Главной причиной падения ВВП эксперты считают последствия пандемии коронавируса. Введённые весной карантинные ограничения привели к снижению расходов населения, волне банкротств компаний и резкому скачку безработицы. Для поддержки граждан и бизнеса правительство Штатов и Федрезерв направили рекордные объёмы денежных средств. По словам аналитиков, накачка экономики деньгами позволит ускорить восстановление ВВП, но в то же время грозит увеличением госдолга и дефицита бюджета.

С апреля по июнь 2020 года объём ВВП Соединённых Штатов сократился сразу на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом в четверг, 30 июля, сообщило бюро экономического анализа Министерства торговли США.

«Снижение ВВП в II квартале отражает ответные меры на пандемию COVID-19: введённые в марте — апреле ограничения передвижения были частично сняты в некоторых районах страны в мае и июне, домашние хозяйства и коммерческие предприятия получили от государства пособия в связи с пандемией. В результате этого произошли стремительные изменения в экономической активности: предприятия и образовательные учреждения продолжали работать в удалённом формате, а потребители и предприятия отказались от расходов», — говорится в докладе ведомства.

По оценке Национального бюро экономических исследований США, в результате вспышки COVID-19 уже в феврале 2020 года в Штатах официально началась рецессия. Таким образом, завершился самый длительный в истории период роста американской экономики, который продолжался десять с половиной лет.

В I квартале 2020 года ВВП США сократился рекордными темпами за последние 12 лет и просел на 5%. Между тем падение показателя в II квартале стало самым масштабным за всё время наблюдений, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сент-Луиса.

«Домохозяйства резко снизили потребление, ведущие предприятия страны массово сокращают персонал, а число банкротств компаний за первую половину 2020 года достигло 3,43 тыс. и сопоставимо с аналогичным периодом 2008 года (3,49 тыс.). При этом показатели безработицы выросли до уровней Великой депрессии», — рассказал RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Согласно опубликованным в четверг данным Минтруда США, в настоящий момент пособия по безработице в стране получают порядка 17 млн американцев. Вместе с тем ещё накануне кризиса значение было в 10 раз ниже и составляло 1,7 млн.

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«В последние годы экономика и потребление стимулировались за счёт дешёвых кредитов. Когда произошла почти полная остановка экономики, выяснилось, что у многих нет запаса денежных средств, чтобы пережить период, когда нет оборотов, продаж, прибыли и зарплат. Именно с этим связаны гигантский всплеск безработицы и очереди за государственными пособиями», — добавил Сигал.

Отметим, что для поддержки экономики правительство Штатов уже выделило порядка $3 трлн. При этом в ближайшее время соответствующая сумма может дополнительно вырасти. Об этом в беседе с RT рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Комплекс антикризисных мер стал самым крупным за всю историю страны. Средства были направлены на поддержку медицины, бизнеса и прямые выплаты населению. Более того, 27 июля власти предложили ещё один пакет мер на общую сумму $1 трлн», — отметил Гойхман.

Более того, в конце марта на фоне вспышки коронавируса Федрезерв Штатов объявил о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП.

«Известно, что ФРС США уже «вкачала» в экономику страны $3 трлн. Вероятно, до конца года Федрезерв допечатает и внедрит в финансовую систему ещё $1,2—1,5 трлн. В этом случае восстановление экономики может быть относительно стабильным и без новых срывов», — пояснила в беседе с RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

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По прогнозу специалистов Goldman Sachs, уже в III квартале 2020 года ВВП США продемонстрирует компенсирующий рост и может прибавить порядка 25%. Как рассказал RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский, в настоящий момент экономическая активность в стране уже начала восстанавливаться быстрее ожиданий за счёт позитивной динамики розничных продаж. В то же время стимулирующие меры властей усиливают нагрузку на бюджет страны и угрожают чрезмерным разрастанием госдолга, считают аналитики.

В июне 2020 года расходы американской казны превысили доходы на $863 млрд. Для сравнения: в июне 2019-го показатель составлял порядка $8 млрд. Таким образом, за год нехватка средств в казне Соединённых Штатов выросла более чем в сто раз. Об этом свидетельствуют данные бюджетного управления конгресса США.

Помимо этого, с начала 2020 задолженность американского правительства увеличилась почти на $3 трлн, хотя прежде значение росло не более чем на $1,5 трлн в год. Такое положение дел может замедлить дальнейшее восстановление экономики США, считает Марк Гойхман.