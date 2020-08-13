«Оперативно решить жилищный вопрос»: глава комитета Госдумы по финрынку — о льготной ипотеке, вкладах и криптовалютах

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Ксения Чемоданова
Программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена ещё на год. При этом россияне получат возможность накопить первоначальный взнос на квартиру с помощью специального жилищно-сберегательного вклада с господдержкой. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, власти также планируют совершить цифровую трансформацию российской экономики, что увеличит доступность финансовых продуктов для населения.
«Оперативно решить жилищный вопрос»: глава комитета Госдумы по финрынку — о льготной ипотеке, вкладах и криптовалютах
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— Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена весной и будет доступна до 1 ноября 2020 года. Планируют ли власти продлевать сроки её действия?

— Программа хорошо себя зарекомендовала. Она позволила стимулировать потребительский спрос, просевший во время режима самоизоляции, а также помогла более оперативно решить жилищный вопрос многим российским семьям. 

Более того, льготная ипотека стала одним из драйверов быстрого восстановления строительной сферы. В виду роста спроса девелоперы получили средства на возведение новых объектов, что положительно сказалось как на самой отрасли, так и на экономике в целом.

По этим причинам, не исключаю, что программа льготной ипотеки может быть продлена ещё на год. У нас уже действовала одна программа по субсидированию ипотечных ставок за счёт выделенных средств государством в 2015 году. Её также было решено продлить и на 2016 год, так как благодаря этой инициативе россияне смогли получить жилищных кредитов более чем на 1 трлн рублей.

— Запуск программы льготной ипотеки спровоцировал рекордное сокращение средней ставки по жилищным кредитам в России. По данным Центробанка, в мае значение впервые в истории опускалось до 7,4%. Стоит ли ожидать дальнейшее снижение показателя?

— Дальнейшая динамика ставки будет зависеть от действий ЦБ и ситуации вокруг пандемии COVID-19. Но уже сейчас очевидно, что мы не вернёмся к ставкам по ипотеке выше 10%, которые наблюдались в последние годы. До конца 2020 года показатель, скорее всего, останется в пределах 7—7,5%, а уже по мере восстановления экономики индикатор продолжит сокращаться.

— В начале августа правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%. Рассматривают ли власти сценарий дальнейшего уменьшения показателя?

— Уровень в 15% выступает наиболее сбалансированным вариантом в текущей экономической ситуации. Такое положение дел позволяет стимулировать спрос на ипотеку и не создаёт дополнительные риски для банковского сектора. Кардинальное снижение показателя может привести к возникновению пузыря на ипотечном рынке, что негативно скажется на ключевых сферах экономики, включая строительную отрасль.

Одновременно процесс накопления капитала дисциплинирует заёмщика. Он понимает, что в случае отказа платить по кредиту, он может потерять уже свои деньги. Поэтому стартовый капитал — это своего рода показатель платежеспособности и ответственности заёмщика.

— Планирует ли государство оказывать поддержку россиянам в накоплении первого взноса за жильё?

— Да, мы продумали механизм помощи россиянам, у которых возникают трудности в сборе средств на первоначальный взнос. В 2021 году в большинстве регионов страны могут появиться специальные жилищно-сберегательные вклады, которые позволят гражданам быстрее собрать необходимую сумму для покупки квартиры. 

Планируется, что клиенты будут заводить специальные счета, куда будут откладывать деньги, и на которые банк будет начислять проценты. При накоплении необходимой суммы в этом же банке клиенты смогут оформить ипотеку на льготных условиях.

Более того, вклад предполагает поддержку со стороны государства. Так, клиент сможет получить социальную выплату в размере до 30% от внесённых на свой ипотечный счёт средств. Например,  в республике Башкортостан и Краснодарском крае такая практика уже применяется, а деньги выделяются из регионального бюджета. Мы рассчитываем, что со следующего года к проекту присоединятся остальные регионы.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

— После отмены режима самоизоляции российские банки зафиксировали отток средств со счетов вкладчиков. В то же время, по оценкам экспертов, у банков скопилось около 300 млрд рублей забытых или «мёртвых» вкладов, с владельцами которых финансовые организации не могут связаться. Разрабатывают ли власти механизмы по регулированию данного вопроса?

— Мы считаем, что вклады должны быть неприкосновенным активом — это священное право россиян. Безусловно, банки несут издержки при обслуживании таких счетов, и в последнее время предлагают Центробанку списывать комиссии и кредитные платежи с клиентов, с которыми не удаётся связаться. 

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На наш взгляд, данные инициативы противоречат правам граждан. Вклады и депозиты являются собственностью клиентов, и банки без их согласия не могут на них претендовать. Их владелец или наследники могут заявить о своих правах даже через 30 лет и должны получить свои средства в полном объёме.

— С 2021 года в силу вступит закон о банковских вкладах. Согласно документу, налог на доходы физических лиц в размере 13% будет взиматься с процентов по банковским вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей. Кого коснётся закон, и будет ли повышен лимит по начислению налога?

— По общим оценкам, инициатива затронет не более 10% вкладчиков. В то же время наш комитет не поддерживает данный закон, поскольку он негативно влияет на развитие инвестиционного климата и способствует оттоку средств со банковских счетов, но при этом не приносит значимых средств в бюджет. Одновременно мы не рассматриваем повышение лимита по начислению налога, поскольку его увеличение кардинальным образом не изменит ситуацию на рынке депозитов, который сейчас находится в красной зоне из-за снижения ставок по вкладам.

— В августе Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов. Как новый документ может повлиять на российский криптовалютный рынок?

— Закон установил понятные правила игры в данной сфере экономики. Он позволяет игрокам более активно работать с новым инструментом и расширяет их возможности по продвижению на международные рынки. Благодаря ему бизнес теперь может привлекать инвестиции зарубежных партнёров, а также может продавать свои товары в блокчейне. При этом технология блокчейна в виду своих технических особенностей позволяет обходить санкционные ограничения, что способствует развитию торговых связей.

— Будут ли в ближайшей перспективе криптовалюты признаны в России в качестве платёжного средства?

— Криптовалюта — это цифровой код, который может быть использован в качестве способа оплаты товаров в мировой практике, но не на территории России. Признание цифровых монет официальным средством платежа наравне с рублём означает разрушение финансовой системы, которая обеспечивает стабильное функционирование всей экономики. Поэтому в наших планах пока не значится легализация криптовалют в качестве платёжной альтернативы рублю.

— Впереди осенняя сессия Госдумы. Какие законодательные инициативы ваш комитет планирует представить?

— Мы ведём работу по трём направлениям. Во-первых, это закон об использовании биометрических данных для удалённого доступа граждан к финансовым услугам. Он предполагает создание единой биометрической базы данных, с помощью которой россияне смогут получить страховые, кредитные и иные продукты, не выходя из дома.

Кроме того, мы работаем над переводом бумажного документооборота в цифровой формат. Сейчас содержание архивов, документов, трудовых книжек и иных бумаг занимает много места и требует существенных затрат. Те же банки смогут уничтожить тонны документов, которые занимаю сотни квадратных метров и тем самым снизить издержки на аренду помещений.

Также мы планируем утвердить правовую базу под законопроект о цифровом профиле. Он предполагает создание специальной анкеты заёмщика, на основе данных о его кредитной истории и уже полученных им финансовых продуктах. Целью  проекта является улучшение качества обмена информацией между банками, госучреждениями и физическими лицами. В целом в ходе осенней сессией мы будем заниматься вопросами, связанными с цифровой трансформацией российской экономики. 

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