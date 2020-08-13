«Оперативно решить жилищный вопрос»: глава комитета Госдумы по финрынку — о льготной ипотеке, вкладах и криптовалютах

Программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена ещё на год. При этом россияне получат возможность накопить первоначальный взнос на квартиру с помощью специального жилищно-сберегательного вклада с господдержкой. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, власти также планируют совершить цифровую трансформацию российской экономики, что увеличит доступность финансовых продуктов для населения.

— Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена весной и будет доступна до 1 ноября 2020 года. Планируют ли власти продлевать сроки её действия?

— Программа хорошо себя зарекомендовала. Она позволила стимулировать потребительский спрос, просевший во время режима самоизоляции, а также помогла более оперативно решить жилищный вопрос многим российским семьям.

Более того, льготная ипотека стала одним из драйверов быстрого восстановления строительной сферы. В виду роста спроса девелоперы получили средства на возведение новых объектов, что положительно сказалось как на самой отрасли, так и на экономике в целом.

По этим причинам, не исключаю, что программа льготной ипотеки может быть продлена ещё на год. У нас уже действовала одна программа по субсидированию ипотечных ставок за счёт выделенных средств государством в 2015 году. Её также было решено продлить и на 2016 год, так как благодаря этой инициативе россияне смогли получить жилищных кредитов более чем на 1 трлн рублей.

— Запуск программы льготной ипотеки спровоцировал рекордное сокращение средней ставки по жилищным кредитам в России. По данным Центробанка, в мае значение впервые в истории опускалось до 7,4%. Стоит ли ожидать дальнейшее снижение показателя?

— Дальнейшая динамика ставки будет зависеть от действий ЦБ и ситуации вокруг пандемии COVID-19. Но уже сейчас очевидно, что мы не вернёмся к ставкам по ипотеке выше 10%, которые наблюдались в последние годы. До конца 2020 года показатель, скорее всего, останется в пределах 7—7,5%, а уже по мере восстановления экономики индикатор продолжит сокращаться.

— В начале августа правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%. Рассматривают ли власти сценарий дальнейшего уменьшения показателя?

— Уровень в 15% выступает наиболее сбалансированным вариантом в текущей экономической ситуации. Такое положение дел позволяет стимулировать спрос на ипотеку и не создаёт дополнительные риски для банковского сектора. Кардинальное снижение показателя может привести к возникновению пузыря на ипотечном рынке, что негативно скажется на ключевых сферах экономики, включая строительную отрасль.

Одновременно процесс накопления капитала дисциплинирует заёмщика. Он понимает, что в случае отказа платить по кредиту, он может потерять уже свои деньги. Поэтому стартовый капитал — это своего рода показатель платежеспособности и ответственности заёмщика.

— Планирует ли государство оказывать поддержку россиянам в накоплении первого взноса за жильё?

— Да, мы продумали механизм помощи россиянам, у которых возникают трудности в сборе средств на первоначальный взнос. В 2021 году в большинстве регионов страны могут появиться специальные жилищно-сберегательные вклады, которые позволят гражданам быстрее собрать необходимую сумму для покупки квартиры.

Планируется, что клиенты будут заводить специальные счета, куда будут откладывать деньги, и на которые банк будет начислять проценты. При накоплении необходимой суммы в этом же банке клиенты смогут оформить ипотеку на льготных условиях.

Более того, вклад предполагает поддержку со стороны государства. Так, клиент сможет получить социальную выплату в размере до 30% от внесённых на свой ипотечный счёт средств. Например, в республике Башкортостан и Краснодарском крае такая практика уже применяется, а деньги выделяются из регионального бюджета. Мы рассчитываем, что со следующего года к проекту присоединятся остальные регионы.

РИА Новости

© Максим Блинов

— После отмены режима самоизоляции российские банки зафиксировали отток средств со счетов вкладчиков. В то же время, по оценкам экспертов, у банков скопилось около 300 млрд рублей забытых или «мёртвых» вкладов, с владельцами которых финансовые организации не могут связаться. Разрабатывают ли власти механизмы по регулированию данного вопроса?

— Мы считаем, что вклады должны быть неприкосновенным активом — это священное право россиян. Безусловно, банки несут издержки при обслуживании таких счетов, и в последнее время предлагают Центробанку списывать комиссии и кредитные платежи с клиентов, с которыми не удаётся связаться.

На наш взгляд, данные инициативы противоречат правам граждан. Вклады и депозиты являются собственностью клиентов, и банки без их согласия не могут на них претендовать. Их владелец или наследники могут заявить о своих правах даже через 30 лет и должны получить свои средства в полном объёме.

— С 2021 года в силу вступит закон о банковских вкладах. Согласно документу, налог на доходы физических лиц в размере 13% будет взиматься с процентов по банковским вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей. Кого коснётся закон, и будет ли повышен лимит по начислению налога?

— По общим оценкам, инициатива затронет не более 10% вкладчиков. В то же время наш комитет не поддерживает данный закон, поскольку он негативно влияет на развитие инвестиционного климата и способствует оттоку средств со банковских счетов, но при этом не приносит значимых средств в бюджет. Одновременно мы не рассматриваем повышение лимита по начислению налога, поскольку его увеличение кардинальным образом не изменит ситуацию на рынке депозитов, который сейчас находится в красной зоне из-за снижения ставок по вкладам.

— В августе Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов. Как новый документ может повлиять на российский криптовалютный рынок?

— Закон установил понятные правила игры в данной сфере экономики. Он позволяет игрокам более активно работать с новым инструментом и расширяет их возможности по продвижению на международные рынки. Благодаря ему бизнес теперь может привлекать инвестиции зарубежных партнёров, а также может продавать свои товары в блокчейне. При этом технология блокчейна в виду своих технических особенностей позволяет обходить санкционные ограничения, что способствует развитию торговых связей.

— Будут ли в ближайшей перспективе криптовалюты признаны в России в качестве платёжного средства?

— Криптовалюта — это цифровой код, который может быть использован в качестве способа оплаты товаров в мировой практике, но не на территории России. Признание цифровых монет официальным средством платежа наравне с рублём означает разрушение финансовой системы, которая обеспечивает стабильное функционирование всей экономики. Поэтому в наших планах пока не значится легализация криптовалют в качестве платёжной альтернативы рублю.

— Впереди осенняя сессия Госдумы. Какие законодательные инициативы ваш комитет планирует представить?

— Мы ведём работу по трём направлениям. Во-первых, это закон об использовании биометрических данных для удалённого доступа граждан к финансовым услугам. Он предполагает создание единой биометрической базы данных, с помощью которой россияне смогут получить страховые, кредитные и иные продукты, не выходя из дома.

Кроме того, мы работаем над переводом бумажного документооборота в цифровой формат. Сейчас содержание архивов, документов, трудовых книжек и иных бумаг занимает много места и требует существенных затрат. Те же банки смогут уничтожить тонны документов, которые занимаю сотни квадратных метров и тем самым снизить издержки на аренду помещений.

Также мы планируем утвердить правовую базу под законопроект о цифровом профиле. Он предполагает создание специальной анкеты заёмщика, на основе данных о его кредитной истории и уже полученных им финансовых продуктах. Целью проекта является улучшение качества обмена информацией между банками, госучреждениями и физическими лицами. В целом в ходе осенней сессией мы будем заниматься вопросами, связанными с цифровой трансформацией российской экономики.