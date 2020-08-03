Широкий доступ: правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство России утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%. По словам экспертов, такое решение позволит увеличить охват программы жилищного кредитования под 6,5% годовых и ускорить восстановление строительной отрасли от последствий пандемии. Помимо этого, власти увеличили общую сумму займов, которые могут выдавать банки по субсидируемой ставке, до 900 млрд рублей. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в результате улучшить свои жилищные условия смогут не менее 310 тыс. российских семей.

Правительство России улучшит условия льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Об этом в понедельник, 3 августа, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, в рамках программы размер первоначального взноса будет снижен с 20 до 15%.

«Соответствующее постановление подписано. Сможем вовлечь в программу тех заёмщиков, кто не успевал накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года. Такая же возможность появится у участников ещё двух программ: льготной ипотеки для семей с детьми и дальневосточной ипотеки», — заявил глава кабмина на совещании со своими заместителями.

Напомним, власти запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых ещё в апреле. Первоначально россиянам были предоставлены ипотечные кредиты с соответствующей ставкой в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей. Между тем в июне власти объявили о расширении данной программы.

«Максимальный уровень займа был увеличен с 3 млн до 6 млн рублей, а для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн. Это позволило выдавать кредиты на покупку квартир большей площади», — подчеркнул Мишустин.

Оформить ипотеку под льготный процент можно до 1 ноября 2020 года. При этом субсидируемая государством ставка в 6,5% действует в течение всего срока кредита. Как отметил премьер-министр, с момента запуска «программа стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с коронавирусом».

В общей сложности российские банки уже выдали более 90 тыс. займов по сниженной ставке на сумму почти 240 млрд рублей. Об этом 30 июля сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. По его словам, порядка 70% всех ипотечных кредитов в России выдаются именно в рамках льготной программы. При этом, как полагают эксперты, соответствующий показатель может дополнительно вырасти в ближайшее время.

«Снижение первоначального взноса на ипотеку до 15% увеличит спрос на объекты недвижимости на 2—3% в последующие месяцы. Россияне, которые копили на первый взнос, но пока ещё не отложили нужную сумму, теперь получат возможность быстрее стать счастливыми обладателями квадратных метров. Таким образом, ипотека стала ещё доступнее, что поможет россиянам оперативнее решить жилищный вопрос», — рассказала в беседе с RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По её словам, инициатива властей также поддержит банковскую систему страны. Как полагает эксперт, снижение первоначального взноса до 15% не создаёт серьёзных рисков, но при этом даёт возможность кредитным организациям заметно нарастить клиентскую базу.

Более того, решение правительства позволит ускорить восстановление строительной отрасли от последствий пандемии коронавируса. Такую точку зрения в интервью RT выразил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«За время пандемии отрасль понесла серьёзные убытки, поскольку большая часть сделок была отложена, а строительство объектов заморожено. При этом девелоперы должны были платить зарплаты сотрудникам и держать свой бизнес в рабочем состоянии. Теперь же снижение первоначального взноса поможет застройщикам оперативнее реализовывать свои объекты и возводить новые», — пояснил Апрелев.

Льготное продление

Во время заседания в понедельник Михаил Мишустин также сообщил об увеличении общей суммы кредитов, на которую банки могут выдавать льготные займы, с 740 млрд до 900 млрд рублей. По его словам, в результате улучшить свои жилищные условия смогут не менее 310 тыс. семей.

Более того, как ранее заявлял премьер-министр, уже осенью власти могут продлить действие программы. Такое решение позволит дополнительно расширить число получателей льготной ипотеки, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Представители финансовой сферы уже неоднократно предлагали правительству предусмотреть возможность продления программы льготной ипотеки до конца текущего года и на 2021 год. Вместе со снижением первоначального взноса это поддержит не только рынок ипотечного кредитования и строительную сферу, но и смежные направления, такие как производство строительных и отделочных материалов, сантехники и мебели», — добавил эксперт.

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По словам Деева, продление программы до конца 2020 года позволит нарастить объём выданных в стране ипотечных кредитов до прошлогоднего уровня — 3 трлн рублей. При этом опрошенные RT аналитики не ожидают роста цен на недвижимость в России в ближайшее время.

«После отмены карантина застройщики подняли цены на готовое жильё примерно на 5—8% в зависимости от объекта. Сделали они это в попытках заработать за растущем спросе на фоне запуска ипотеки под 6,5%. Но к концу года ажиотаж несколько спадёт и цены на квадратные метры снизятся на те же 5—8%», — считает Ирина Радченко.

В то же время, по прогнозу Константина Апрелева, ожидаемый рост предложения на рынке недвижимости и некоторое сокращение доходов населения в результате последствий коронавируса приведут к удешевлению квадратного метра в России на 15—20% в течение следующих полутора лет.