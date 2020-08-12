Кредитный подъём: в июле россияне взяли рекордное количество ипотечных займов

Июль 2020 года вошёл в тройку рекордных месяцев по выдаче ипотечных кредитов за всю историю существования рынка в России. Об этом свидетельствуют данные «ДОМ.РФ». По словам экспертов, спрос на жилищные займы начал восстанавливаться после запуска программы льготного кредитования и уменьшения первоначального взноса с 20% до 15%. Интерес россиян к ссудам на квартиры продолжит расти в ближайшее время за счёт снижения ставки, считают специалисты. Как в этих условиях может измениться стоимость недвижимости в стране — в материале RT.

Июль 2020 года стал одним из трёх месяцев с максимальными показателями выдачи ипотеки за всю историю существования рынка жилищного кредитования в России. В указанный период россияне взяли 140 тыс. ссуд на общую сумму 340 млрд рублей. Об этом говорится в совместном докладе компании «ДОМ.РФ» и агентства Frank RG.

Как рассказали RT в пресс-службе «ДОМ.РФ», по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 40% в количественном и на 53% в денежном выражении. По данным организации, в июле был выдан максимальный для этого месяца объём ипотеки.

«Это рекордный уровень по летним месяцам за всю историю рынка, начиная с 2005 года. Конкуренцию прошедшему июлю могут создать только показатели по декабрю 2018 и 2019 годов», — отметили представители компании.

Позитивную динамику аналитики объясняют запуском в апреле программы льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Напомним, до 1 ноября 2020 года россиянам могут быть предоставлены ипотечные кредиты с соответствующей ставкой в размере до 6 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 12 млн рублей.

«Более трети ипотечной выдачи в июле обеспечили проекты с государственным участием. По программе 6,5% было выдано примерно 40 тыс. кредитов на сумму около 111 млрд рублей, по дальневосточной ипотеке было заключено примерно 700 договоров на общую сумму около 2,2 млрд рублей. Также свой вклад внесла семейная ипотека, позволяющая взять кредит семьям с двумя и более детьми по ставке не более 6%», — отметили в беседе с RT специалисты «ДОМ.РФ».

Сниженные ставки дают россиянам возможность существенно сэкономить на процентах по кредиту, что делает покупку недвижимости более выгодной. Такую точку зрения выразил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, наибольшей популярностью программы пользуются в Москве и Санкт-Петербурге, где традиционно квадратный метр стоит дороже всего.

«По данным на начало августа, на предоставление кредитов по льготным условиям россияне подали около 400 тыс. заявок. До конца года проекты с господдержкой станут одним из основных драйверов увеличения спроса на ипотеку, объём выдачи которой может превзойти показатели 2019 года и вырасти выше отметки 3 трлн рублей», — прогнозирует собеседник RT.

© Александр Кряжев/РИА Новости

В то же время возросший интерес россиян к жилищному кредитованию связан со снижением первоначального взноса по ипотеке, считают эксперты. Напомним, что 3 августа правительство России утвердило уменьшение показателя с 20 до 15% для участников программ льготной ипотеки. Как полагает ведущий экономист информационно-аналитического центра Teletrade Пётр Пушкарёв, инициатива не создала серьёзных рисков, но при этом дала возможность кредитным организациям заметно увеличить клиентскую базу.

«Более того, в пользу роста спроса сыграли достаточно низкие проценты по вкладам. Россияне, которые уже накопили на первоначальный взнос по ипотеке, предпочитают переводить деньги на покупку квартиры, чем продолжать держать средства на депозитах. С учётом политики Центробанка, которая направлена на постепенное снижение ключевой ставки, объём сделок на рынке недвижимости будет увеличиваться», — рассказал RT аналитик.

Также по теме Широкий доступ: правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15% Правительство России утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%. По словам экспертов, такое решение...

По данным Банка России, в мае 2020 года средняя ставка по ипотеке в России опустилась с 8,32% до 7,4% годовых. Значение стало самым низким за всё время наблюдений. Российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки регулятора и уже на основе принимаемых им решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.

На последнем заседании 24 июля Банк России снизил ключевую ставку до уровня 4,25% годовых — это самый низкий уровень за весь постсоветский период. В результате к концу года средняя ставка по ипотеке может сократиться ниже 7—7,5% годовых. Такое мнение в беседе с RT эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Уже сейчас некоторые банки уменьшили ставки по льготной ипотеке до 5%, а в некоторых случаях показатель опустился ещё ниже. В целом тренд на снижение ставок позволит увеличить спрос как на новостройки, так и на вторичный рынок», — отмечает эксперт.

Несмотря на высокую вероятность удешевления жилищных кредитов, аналитики не ожидают роста стоимости квадратного метра в России в ближайшее время. После отмены карантина в попытках заработать на отложенном спросе застройщики подняли цены на готовое жильё примерно на 5—8% в зависимости от объекта, указывает Пётр Пушкарёв. В то же время уже осенью ажиотаж снизится, что окажет определённое давление на цены.