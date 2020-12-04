Нефтяной эффект: курс доллара опустился ниже 74 рублей впервые с 2 сентября

В пятницу, 4 декабря, курс доллара впервые за три месяца опустился ниже отметки 74 рубля, а курс евро падал ниже 90 рублей. Эксперты связывают это с итогами переговоров по сделке ОПЕК+. Накануне стороны воздержались от резкого увеличения добычи нефти с января, что было позитивно воспринято инвесторами. В результате цены на энергосырьё впервые за полгода приблизились к $50 за баррель и тем самым поддержали рубль. Помимо этого, в пользу нацвалюты играют действия Центробанка и новости о скором начале вакцинации от COVID-19. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро до конца года — в материале RT.

В пятницу, 4 декабря, российская валюта уверенно дорожает на Московской бирже. Во второй половине дня курс доллара снижался на 0,9% и в моменте достигал 73,76 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 2 сентября. Одновременно курс евро опускался на 0,8%, до 89,7 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 5 декабря установлен на уровне 74,25 рубля за доллар и 90,26 рубля за евро.

Отметим, что заметное укрепление нацвалюты стартовало ещё накануне. Так, на торгах четверга курс доллара впервые с середины сентября опустился ниже психологической отметки 75 рублей. Как рассказала RTаналитик ИК QBF Ксения Лапшина, во многом наблюдаемая динамика нацвалюты связана с реакцией инвесторов на итоги переговоров по соглашению ОПЕК+.

3 декабря страны — участницы договора по ограничению нефтедобычи пересмотрели условия выполнения сделки. Так, с 1 января 2021 года государства — экспортёры сырья увеличат производство углеводородов не на 2 млн баррелей в сутки, как планировали ранее, а только на 500 тыс. баррелей в день. В результате рост глобального предложения нефти окажется слабее, чем предполагали инвесторы.

«Мы договорились увеличить (добычу. — RT) всего на 500 тыс. баррелей в сутки, потому что мы понимаем, что 2 млн баррелей в сутки в зимний период, когда снижен спрос, для рынка было бы небезопасно, поэтому плавный выход — это хорошее решение, которое позволяет нам, по сути дела, ежемесячно производить оценку и таргетировать рынок», — заявил по итогам встречи вице-премьер России Александр Новак.

По словам Лапшиной, отказ ОПЕК+ от резкого повышения добычи был позитивно воспринят игроками рынка, в результате чего нефтяные цены обновили полугодовой максимум и тем самым поддержали рубль. Так, в пятницу стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 2,5% и в моменте достигала $49,9 за баррель. Значение стало самым высоким с 6 марта.

Как полагают эксперты, поддержку рублю также оказывает рекордное ослабление доллара на международном рынке. С начала недели соответствующий индекс DXY опустился на 1,4% и на торгах 4 декабря достигал 90,48 пункта — минимальной отметки с апреля 2018 года.

«Ослабление доллара связано с тем, что администрация Джо Байдена анонсировала новый пакет стимулирующих мер на сумму $908 млрд. Это достаточно серьёзная сумма, которая заметно поддержит американскую экономику. Однако такое решение оказывает давление на валюту Штатов», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

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Укреплению рубля в последние дни способствовали и сообщения о перспективах вакцинации от коронавируса. Об этом RT рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

«Рынок получил долгожданные позитивные новости, которые стали триггером для роста интереса инвесторов к рисковым активам. За счёт этого выиграла и российская валюта», — отметил Иванов.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать в стране масштабную вакцинацию от COVID-19.

Более того, в пользу рубля играют и действия Центробанка. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты превысил 1,55 трлн рублей.

«В целом до конца 2020 года при отсутствии негативных новостей российская валюта может продолжить некоторое укрепление, а курс доллара будет находиться в диапазоне 73—75 рублей», — считает Ксения Лапшина.

В то же время, по оценке Дмитрия Иванова, при сохранении текущих условий на рынках курс доллара способен опуститься и до уровня 72—73 рубля. При этом в случае ухудшения ситуации с пандемией в мире ослабление российской валюты окажется незначительным, уверен аналитик.

«Негативными событиями могут стать третья волна пандемии, новые карантинные меры в странах ЕС и США, плохие статистические прогнозы по экономикам. На этих новостях нефть может снова снизиться к $47—48 за баррель, а курс доллара может вернуться к уровню 76—78 рублей», — заключил Иванов.