Валютный оптимизм: курс доллара впервые с сентября опустился ниже 75 рублей

В четверг, 3 декабря, курс доллара на Московской бирже впервые с сентября опустился ниже психологической отметки 75 рублей. Во многом эксперты связывают это с рекордным за последние два года ослаблением американской валюты на международном рынке. Также в пользу рубля играет оптимизм инвесторов после новостей о начале массовой вакцинации от коронавируса в разных странах. По мнению аналитиков, в ближайшее время ключевым фактором для нацвалюты должны стать итоги переговоров по сделке ОПЕК+. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В четверг, 3 декабря, торги на Московской бирже сопровождаются заметным укреплением российской валюты. Во второй половине дня курс доллара снижался почти на 1% — до 74,31 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в сентябре. Курс евро при этом опускался на 0,5% — до 90,41 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 4 декабря установлен на уровне 75,2 рубля за доллар и 91,19 рубля за евро.

Как отмечают аналитики, положительная динамика нацвалюты во многом связана с рекордным ослаблением доллара на мировом рынке. По данным международной биржи ICE, на торгах четверга соответствующий индекс DXY снижался на 0,7%, до отметки 90,5 пункта. Показатель стал самым низким с апреля 2018 года.

«За последний месяц стоимость доллара к корзине основных валют просела на 4%. Американская валюта продолжает бить антирекорды на фоне обсуждения очередного пакета поддержки экономики США. Накануне группа конгрессменов предложила потратить на стимулирующие меры порядка $900 млрд. Если деньги будут выделены, доллар может ослабнуть ещё сильнее», — рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Также в пользу российской валюты играет оптимизм мировых инвесторов. Как объяснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, участники рынка позитивно оценивают новости о начале вакцинации от коронавируса в разных странах.

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2 декабря в Великобритании было одобрено применение препарата от компаний Pfizer и BioNTech. Одновременно президент России Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать в стране массовую вакцинацию от COVID-19. В этих условиях инвесторы ожидают скорого восстановления глобальной экономики и начинают активнее покупать рисковые активы, включая рубль.

«Вакцинация позволяет игрокам рынка рассчитывать на оперативное открытие границ и, как следствие, рост числа перевозок и мобильности граждан. Такое положение дел способствует ускоренному восстановлению мировой экономики от последствий пандемии и одновременному росту спроса на энергоносители», — пояснил Артём Деев.

В ближайшее время динамика рубля будет зависеть в том числе и от ситуации на мировом рынке нефти, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов. Как подчеркнул эксперт, в настоящий момент внимание инвесторов приковано к действиям участников сделки ОПЕК+.

Напомним, в рамках договора государства — экспортёры сырья снижают нефтедобычу для восстановления баланса между спросом и предложением на мировом рынке углеводородов. Такая политика должна удержать рыночные цены от новых обвалов.

С мая по июль 2020 года производство нефти в странах — участницах договора снижалось суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. С августа по декабрь государства договорились увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки относительно уровней июля, а с 1 января 2021 года нефтепроизводство должно было вырасти ещё на 1,9 млн баррелей в день.

Впрочем, по итогам переговоров 3 декабря стороны пересмотрели условия соглашения и условились нарастить добычу с 1 января 2021 года лишь на 500 тыс. баррелей в день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, информацию подтвердили в Минэнерго Казахстана. Как полагает Артём Тузов, отказ от резкого увеличения производства может подтолкнуть цены на нефть к $50 за баррель. Такое положение дел может стать одним из главных факторов укрепления рубля до конца 2020 года, уверен Тузов.

РИА Новости

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Помимо этого, определённую поддержку рублю по-прежнему будут оказывать действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты превысил 1,54 трлн рублей.

По оценке аналитика ГК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, зимой положительное влияние на рубль может оказать фактор пандемии. Как объяснил эксперт, границы по-прежнему частично закрыты, спрос на путёвки и билеты остаётся низким, а поток импорта ограничен. В этих условиях россияне стали активнее тратить средства внутри страны и тем самым создавать дополнительный спрос на нацвалюту, отметил Емельянов

«При этом доллар как средство сбережения тоже теряет былую популярность: граждане этой осенью выводили деньги с валютных вкладов рекордными темпами. Порядка четверти выводимых средств они потом конвертировали в рубли для вложений в недвижимость», — подчеркнул эксперт.

По мнению Емельянова, при сохранении текущих условий на мировом и внутреннем рынках до конца года курс доллара может опуститься до отметки 72 рубля, а курс евро — до уровня 87—90 рублей. В то же время, как полагает Артём Тузов, в случае возвращения нефтяных цен к отметкам ниже $48 за баррель ослабление рубля будет незначительным, а курсы доллара и евро будут находиться вблизи 76—77 и 91—92 рубля соответственно.