«В целях улучшения жилищных условий»: Силуанов заявил о планах правительства добиваться снижения ипотечных ставок

По словам министра финансов России Антона Силуанова, правительство будет добиваться дальнейшего снижения ставок по ипотеке. В настоящий момент средний процент по жилищному кредиту в стране уже упал до минимального уровня за всё время наблюдений — 7,16% годовых. При этом, как полагают эксперты, в ближайшее время показатель может достичь отметки 7%, а в последующие годы опуститься до 5% годовых. В то же время высокий спрос на жилищные займы приведёт к более активному восстановлению строительной отрасли от последствий пандемии COVID-19, уверены специалисты. Как в этих условиях может измениться стоимость квадратного метра в России — в материале RT.

Правительство России планирует продолжить работу по снижению ипотечных ставок в стране. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В целях улучшения жилищных условий будем добиваться последовательного снижения ставок по ипотеке», — заявил Силуанов во время выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По данным Центробанка, в августе 2020 года средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум и опустилась до 7,16% годовых. Более того, за последний месяц лета россияне оформили более 154,5 тыс. жилищных кредитов на общую сумму свыше 392 млрд рублей. Показатели стали самыми высокими за всё время наблюдений.

«Россияне начали стремительно вкладывать деньги в недвижимость. Отчасти это вызвано снижением банковских ставок по депозитам — то есть граждане пытались с выгодой сохранить сбережения. Более того, в пользу ажиотажного спроса сыграла возможность оформить кредит на жильё по льготным ставкам с господдержкой», — рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Также по теме На всё готовое: почему в России резко вырос спрос на вторичное жильё В августе 2020 года спрос на вторичное жильё в России вырос более чем на 52% по сравнению с прошлогодним показателем. Как отмечают...

Напомним, ещё в апреле власти запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. До 1 ноября 2020 года россияне могут получить займы с соответствующей ставкой на покупку квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

По последним оценкам, за время действия программы российские банки оформили более 500 тыс. кредитов по сниженной ставке на сумму почти 362 млрд рублей. Об этом говорится в материалах компании «ДОМ.РФ».

«По итогам 2020 года года мы ожидаем рекордной выдачи ипотеки: не менее 1,3—1,4 млн кредитов на общую сумму более 3,3 трлн рублей. При этом в случае продления программы льготной ипотеки после 1 ноября цифры могут быть выше: более 1,5 млн договоров на сумму 3,7 трлн рублей», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Снижение ставок по ипотеке эксперты объясняют и растущей конкуренцией между банками. По словам Ирины Радченко, для привлечения дополнительной клиентской базы кредитные организации сокращают разницу между ставкой, по которой занимают средства у ЦБ, и итоговой ставкой по ипотечному займу.

По сигналу регулятора

Дальнейшая ситуация на ипотечном рынке в определённой степени будет зависеть от политики Центробанка, уверены эксперты. Традиционно кредитные организации внимательно наблюдают за изменениями ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе и ипотечных.

С начала 2020 года Банк России опустил ключевую ставку с 6,25 до 4,25% годовых. Показатель стал самым низким за весь постсоветский период. По мнению экспертов, в ближайшее время ЦБ с высокой вероятностью будет сохранять ставку неизменной, но при этом удешевление ипотеки может продолжиться.

«Серьёзные факторы для дальнейшего сокращения ключевой ставки отсутствуют, поэтому, скорее всего, она пока будет оставаться на текущем уровне. В то же время ставки по ипотеке ещё немного снизятся для всех категорий заёмщиков до 7—7,05% годовых. Это станет возможным за счёт стабильного спроса и действия программ господдержки», — объяснил в беседе с RT эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Между тем в долгосрочной перспективе ставки по жилищным кредитам в России могут дополнительно снизиться. Такую точку зрения в интервью RT выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, в последующие пять лет показатель способен опуститься до уровня 5% годовых.

«Насколько оперативно властям удастся понизить ставку, будет зависеть как от внутренних, так и от внешних факторов. Но уже сейчас можно сказать о том, что задача снижения ипотечных ставок является долгосрочной целью правительства. Об этом говорит и политика в отношении программы под 6,5%, которую планируется продлить до конца 2021 года», — рассказал Аксаков.

Строительный стимул

Как полагают аналитики, дальнейшее снижение процентов по ипотеке должно ускорить восстановление строительной отрасли от последствий пандемии COVID-19. За семь месяцев 2020 года российские девелоперы ввели в эксплуатацию на 7—8% меньше проектов, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина. Между тем эксперты ожидают, что уже по итогам текущего года значения могут выйти на докризисный уровень.

«Высокий спрос на ипотеку и готовность банков реализовать запросы граждан на выгодных условиях способствуют существенному увеличению продаж застройщиков. Такая динамика позволяет девелоперам оперативно возмещать потери, возникшие во время режима самоизоляции», — рассказал RT аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

РИА Новости

© Максим Блинов

При этом опрошенные RT специалисты не ожидают существенного роста цен на жильё в ближайшее время. По словам Ирины Радченко, на фоне риска второй волны коронавируса и колебаний на валютном рынке россияне стали чаще покупать недвижимость в качестве надёжной инвестиции, что привело к удорожанию квадратного метра в последние месяцы. Впрочем, дальнейшая динамика цен будет более сдержанной, уверена эксперт.

«Многие лоты уже выросли в цене примерно на 10% в зависимости от объекта, но удорожание носит ограниченный характер. В долгосрочной перспективы цены будут зависеть от совокупности факторов: доходов граждан, курса нацвалюты, наличия привлекательных инфраструктурных проектов, а также пролонгации субсидируемых программ и ипотечной ставки», — предположила Радченко.

По прогнозу Алексея Кричевского, до конца 2020 года стоимость недвижимости в России может повыситься ещё максимум на 2—3%, после чего рост показателя временно прекратится. Как полагают эксперты, в течение следующих двух лет цены будут формироваться на основе рентабельности или ликвидности каждого проекта в отдельности.