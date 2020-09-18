Время для передышки: Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

В пятницу, 18 сентября, Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Своё решение топ-менеджмент регулятора объяснил необходимостью ограничить инфляционные риски. Помимо этого, на действия ЦБ повлиял некоторый отток иностранных инвестиций из российских государственных облигаций, считают эксперты. Впрочем, как отметили в Банке России, после негативного влияния пандемии экономическая активность в стране восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось ранее. На этом фоне аналитики прогнозируют ещё одно снижение ключевой ставки до конца года, что должно сделать дешевле кредиты для населения и бизнеса.

В пятницу, 18 сентября, совет директоров Банка России оправдал ожидания большинства участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью сдержать инфляционные риски.

«В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков. Инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенном уровне», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

По данным регулятора, в августе уровень годовой инфляции в России вырос до 3,6% (после 3,4% в июле), а к середине сентября достиг 3,7%. Между тем действия ЦБ должны сдержать дальнейший рост потребительских цен.

«В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7—4,2% в 2020 году, 3,5—4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — подчеркнули в Банке России.

Согласно оценке ЦБ, экономическая активность в России восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Оживление наиболее выражено в секторах, ориентированных на внутренний потребительский спрос. На этом фоне регулятор планирует пересмотреть свой макропрогноз в октябре.

«Что касается нашего прогноза по ВВП, действующий прогноз у нас июльский, в октябре мы его действительно будем пересматривать, наш прогноз — 4,5—5,5%. Но сейчас такая предварительная оценка, исходя из того, как развивается ситуация, как быстро восстанавливается экономика. Мы, скорее, видим, что ситуация будет развиваться чуть лучше, и прогноз по ВВП будет ближе к верхней границе, к 4,5%», — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

Бумажный сброс

Как рассказала RT руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова, отчасти решение Центробанка сохранить ставку связано с наметившимся оттоком иностранных инвестиций с российского рынка облигаций федерального займа (ОФЗ). По последним данным ЦБ, в июле доля нерезидентов в ОФЗ впервые с октября 2019 года опустилась ниже 30%.

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Облигации федерального займа представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Между тем доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. Поскольку с начала 2020 года ЦБ уже снизил процент заимствований с 6,25 до 4,25% годовых, вложения в ОФЗ стали менее выгодными для инвесторов. Таким образом, для поддержки рынка гособлигаций Банк России временно приостановил снижение ключевой ставки, уверены аналитики.

Впрочем, процентная ставка в России по-прежнему значительно превышает показатели США (0—0,25% годовых) и еврозоны (0%). В результате вложения в ОФЗ всё ещё остаются более прибыльными для игроков рынка, чем инвестиции в американские и европейские госбумаги. На этом фоне эксперты не ожидают дальнейшего оттока средств из российских облигаций.

«Международным игрокам выгодна высокая ставка в рублях, они готовы вкладываться в ОФЗ, поскольку устойчивость экономики сохраняется на среднесрочном горизонте. Она обеспечивается тем, что бюджет удастся финансировать без критического роста долга, а системообразующие компании и банки держатся хорошо», — рассказал RT начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Новый стимул

Напомним, что последнее изменение ключевой ставки произошло 24 июля. Тогда Центробанк снизил показатель с 4,5 до 4,25% годовых и объяснил своё решение низким уровнем инфляции в России.

Следующее заседание совета директоров ЦБ намечено на 23 октября. При этом, как ожидается, уже в ходе своей второй осенней встречи топ-менеджмент регулятора вновь рассмотрит целесообразность снижения ставки.

«Основной путь смягчения денежно-кредитной политики уже пройден. С июня 2019 года ключевая ставка снизилась на 350 базисных пунктов, из них на 200 базисных пунктов — в текущем году, до исторически минимального уровня. Мы по-прежнему видим некоторое пространство для снижения ключевой ставки, но будем оценивать сроки и необходимость использования этого пространства», — подчеркнула Набиуллина.

Как предположил в разговоре с RT управляющий активами БКС Андрей Русецкий, до конца года ЦБ может ещё раз снизить ключевую ставку — до 4% годовых. По словам эксперта, такое решение станет дополнительным стимулом для восстановления экономики. Подобной оценки придерживается и аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«В пользу понижения ставки есть определённые факторы. В результате действий Центробанка заёмные деньги становятся дешевле, что, конечно, выгодно для бизнеса и населения», — пояснил эксперт.

Нейтральная реакция

Опрошенные RT аналитики высоко оценивали вероятность сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 4,25% годовых. По словам портфельного управляющего ИК QBF Дениса Иконникова, инвесторы в своих действиях заранее учитывали решение Банка России. Поэтому в краткосрочной перспективе действия регулятора будут оказывать нейтральное влияние на рубль.

После оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта демонстрировала небольшое укрепление на Московской бирже. Курс доллара США снижался на 0,2%, до 75 рублей, а курс евро — на 0,25%, до 88,9 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 19 сентября установлен на уровне 75,03 рубля за доллар и 88,96 рубля за евро.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

«Сейчас серьёзное влияние на котировки рубля оказывают политические факторы. Эскалация негативной политической риторики, в том числе санкционной, может негативно отразиться на российской валюте. Если данный сценарий будет реализовываться, то курсы доллара и евро будут оставаться выше 75 и 85 рублей соответственно. В противном случае показатели могут снизиться до 70 и 80 рублей к концу года», — считает Денис Иконников.

По словам Алексея Коренева, в ближайшее время динамика российской валюты будет зависеть и от стоимости нефти. Согласно прогнозу эксперта, до конца осени курс доллара будет оставаться ниже 78 рублей. В свою очередь, по оценке Георгия Ващенко, в сентябре показатель продолжит колебаться в диапазоне 73—77 рублей.