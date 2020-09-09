Лишний пластик: Центробанк зафиксировал рекордное снижение числа используемых банковских карт

По данным Центробанка, в II квартале количество используемых россиянами кредитных и депозитных карт сократилось рекордными темпами за последние пять лет. Такую динамику аналитики связывают с последствиями пандемии коронавируса, сменой потребительских настроений граждан и возросшим спросом населения на наличную валюту. Более того, эксперты допускают, что массовый отказ от «пластика» может быть долгосрочным трендом. Впрочем, такое положение дел не отразится на состоянии банковской системы России, уверены специалисты.

За II квартал 2020 года в России число используемых кредитных и депозитных карт сократилось сразу на 4,5 млн (или на 2,3%) — до 190,3 млн. В последний раз похожее снижение было зафиксировано ещё в 2015 году — тогда в I квартале показатель упал на 4 млн. Об этом со ссылкой на Банк России сообщает РИА Новости.

В результате снизился и выпуск пластиковых карт. С апреля по июнь их число в стране увеличилось лишь на 500 тыс.

Главной причиной наблюдаемой динамики стало введение ограничительных мер в экономике в связи с пандемией коронавируса. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик БКС Егор Дахтлер.

«Свою роль сыграла не только вынужденная самоизоляция граждан, но и падение уровня платежеспособного спроса многих людей. Соответственно, банки ужесточили свою политику по выдаче кредитных карт как одного из наиболее рисковых сегментов», — пояснил эксперт.

Как рассказал RT основатель криптовалютного необанка Chatex Владислав Булочников, в условиях пандемии россияне стали активно сокращать затраты и менять стиль потребления. На этом фоне в бюджете семей заметно сократилась доля заёмных средств.

«Понятно, что долговая нагрузка растёт с использованием не только кредитов, но и карт, поэтому люди пытаются экономить. Помимо этого, сами банки прекращают действие карт, которыми граждане не пользуются долгое время. То есть частично объём карт сократился по техническим причинам», — добавил Булочников.

Более того, число используемых банковских карт уменьшилось и в результате возросшего спроса россиян на наличную валюту. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

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«Высокий спрос на наличку как раз пришёлся на период ограничений, связанных с режимом самоизоляции. Россияне в это время просто совершали меньше покупок. Также заметное влияние оказало и произошедшее за этот период ослабление рубля — и тот факт, что в последний раз подобная ситуация наблюдалась именно в 2015 году, это подтверждает», — пояснила Мильчакова.

По последним данным Банка России, в июле спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос на 52% по сравнению с маем и составил $3,9 млрд. В частности, спрос на доллары увеличился на 52% (до $3,1 млрд), а на евро — на 54% (до $0,8 млрд).

Между тем, как полагает Егор Дахтлер, даже без учёта негативных последствий коронавируса для экономики, в России за последнее время наметился долгосрочный тренд на отказ граждан от пластиковых карт. По словам эксперта, наличие сразу нескольких карт становится всё менее выгодным из-за комиссий за обслуживание.

«Также нужно учитывать распространённые программы рефинансирования кредитов, когда с помощью одного потребительского кредита заёмщик может закрыть несколько других действующих займов. Подобная оптимизация задолженности позволяет заёмщику избавиться от нескольких прежних ссуд, среди которых зачастую есть и кредитные карты, которые закрываются при рефинансировании», — добавил Дахтлер.

Между тем, как отмечают опрошенные RT аналитики, рекордное снижение используемых депозитных и кредитных карт не отразится на работе российских банков.

«Такая динамика не окажет негативного влияния на банковскую систему — у финансового сектора страны большой запас ликвидности, поэтому сокращение числа активных клиентов не будет столь ощутимым. Тем более что банки получают хорошую прибыль на выдаче потребительских кредитов», — пояснил Булочников.

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, изменения в поведении предприятий и граждан в результате коронавируса будут и дальше влиять на банковский сектор. В то же время, по её словам, отрасль в целом справляется со всеми вызовами.

«Что сработало, помогло пройти острую фазу пандемии: это и укрепление устойчивости финансовых институтов — запас капитала, запас ликвидности, и главное — более ответственная работа банков с кредитным риском, и макропруденциальные буферы, которые были накоплены, и девалютизация банковских балансов, которая снизила риски, связанные с изменениями курсов валют, — всё это обеспечило способность банков поддержать своих клиентов и не останавливать при этом кредитование», — заявила Набиуллина 2 сентября во время съезда Ассоциации банков России.

Как полагают аналитики, уже во втором полугодии спрос на расчёты банковскими картами в России начнёт расти по мере восстановления экономики и платёжеспособности граждан.

«Если говорить не о количестве карт, а о платежах и оборотах по ним, то во второй половине года можно ожидать более позитивной динамики. Реализуется отложенный спрос, в том числе на крупные покупки, например автомобили», — заключил Владислав Булочников.