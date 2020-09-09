Лишний пластик: Центробанк зафиксировал рекордное снижение числа используемых банковских карт
- РИА Новости
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За II квартал 2020 года в России число используемых кредитных и депозитных карт сократилось сразу на 4,5 млн (или на 2,3%) — до 190,3 млн. В последний раз похожее снижение было зафиксировано ещё в 2015 году — тогда в I квартале показатель упал на 4 млн. Об этом со ссылкой на Банк России сообщает РИА Новости.
В результате снизился и выпуск пластиковых карт. С апреля по июнь их число в стране увеличилось лишь на 500 тыс.
Главной причиной наблюдаемой динамики стало введение ограничительных мер в экономике в связи с пандемией коронавируса. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик БКС Егор Дахтлер.
«Свою роль сыграла не только вынужденная самоизоляция граждан, но и падение уровня платежеспособного спроса многих людей. Соответственно, банки ужесточили свою политику по выдаче кредитных карт как одного из наиболее рисковых сегментов», — пояснил эксперт.
Как рассказал RT основатель криптовалютного необанка Chatex Владислав Булочников, в условиях пандемии россияне стали активно сокращать затраты и менять стиль потребления. На этом фоне в бюджете семей заметно сократилась доля заёмных средств.
«Понятно, что долговая нагрузка растёт с использованием не только кредитов, но и карт, поэтому люди пытаются экономить. Помимо этого, сами банки прекращают действие карт, которыми граждане не пользуются долгое время. То есть частично объём карт сократился по техническим причинам», — добавил Булочников.
Более того, число используемых банковских карт уменьшилось и в результате возросшего спроса россиян на наличную валюту. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
«Высокий спрос на наличку как раз пришёлся на период ограничений, связанных с режимом самоизоляции. Россияне в это время просто совершали меньше покупок. Также заметное влияние оказало и произошедшее за этот период ослабление рубля — и тот факт, что в последний раз подобная ситуация наблюдалась именно в 2015 году, это подтверждает», — пояснила Мильчакова.
По последним данным Банка России, в июле спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос на 52% по сравнению с маем и составил $3,9 млрд. В частности, спрос на доллары увеличился на 52% (до $3,1 млрд), а на евро — на 54% (до $0,8 млрд).
Между тем, как полагает Егор Дахтлер, даже без учёта негативных последствий коронавируса для экономики, в России за последнее время наметился долгосрочный тренд на отказ граждан от пластиковых карт. По словам эксперта, наличие сразу нескольких карт становится всё менее выгодным из-за комиссий за обслуживание.
«Также нужно учитывать распространённые программы рефинансирования кредитов, когда с помощью одного потребительского кредита заёмщик может закрыть несколько других действующих займов. Подобная оптимизация задолженности позволяет заёмщику избавиться от нескольких прежних ссуд, среди которых зачастую есть и кредитные карты, которые закрываются при рефинансировании», — добавил Дахтлер.
Между тем, как отмечают опрошенные RT аналитики, рекордное снижение используемых депозитных и кредитных карт не отразится на работе российских банков.
«Такая динамика не окажет негативного влияния на банковскую систему — у финансового сектора страны большой запас ликвидности, поэтому сокращение числа активных клиентов не будет столь ощутимым. Тем более что банки получают хорошую прибыль на выдаче потребительских кредитов», — пояснил Булочников.
По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, изменения в поведении предприятий и граждан в результате коронавируса будут и дальше влиять на банковский сектор. В то же время, по её словам, отрасль в целом справляется со всеми вызовами.
«Что сработало, помогло пройти острую фазу пандемии: это и укрепление устойчивости финансовых институтов — запас капитала, запас ликвидности, и главное — более ответственная работа банков с кредитным риском, и макропруденциальные буферы, которые были накоплены, и девалютизация банковских балансов, которая снизила риски, связанные с изменениями курсов валют, — всё это обеспечило способность банков поддержать своих клиентов и не останавливать при этом кредитование», — заявила Набиуллина 2 сентября во время съезда Ассоциации банков России.
Как полагают аналитики, уже во втором полугодии спрос на расчёты банковскими картами в России начнёт расти по мере восстановления экономики и платёжеспособности граждан.
«Если говорить не о количестве карт, а о платежах и оборотах по ним, то во второй половине года можно ожидать более позитивной динамики. Реализуется отложенный спрос, в том числе на крупные покупки, например автомобили», — заключил Владислав Булочников.