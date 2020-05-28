Купюры в сторону: доля безналичных платежей в России может вырасти до 70% в 2020 году

По оценке Центробанка, в 2020 году доля безналичных платежей в розничной торговле России достигнет рекордных 70%. За последние пять лет показатель вырос более чем в два с половиной раза. В то же время в странах Западной Европы значение по-прежнему остаётся ниже 50%. Наблюдаемую динамику эксперты объясняют ускоренным развитием российской онлайн-торговли и системы бесконтактных платежей. При этом россияне стали активнее использовать банковские карты на фоне пандемии коронавируса и введения карантинных ограничений.

В 2020 году доля безналичных платежей в розничной торговле России может увеличиться до 70%. Об этом в четверг, 28 мая, заявила первый зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

«У нас хорошие цифры — 64,7% на конец 2019 года. Я думаю, что мы к концу 2020 года будем с вами иметь цифру 68—70%», — сообщила Скоробогатова во время онлайн-заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

По её словам, с 2014 года показатель вырос более чем в два с половиной раза.

При этом с начала 2020-го пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры заметно ускорили переход российской розницы на безналичный расчёт. Об этом RT рассказала председатель правления некоммерческого партнёрства «Национальный платёжный совет» Алма Обаева.

«В условиях пандемии россияне всё чаще делают выбор в пользу безналичной оплаты. Потребители осознают, что расчёт наличными несёт большую угрозу их здоровью и способствует в определённой мере распространению болезни. Более того, из-за введения карантинных мер в ряде регионов до сих пор не работает большинство непродовольственных магазинов, заказ в которых можно сделать только в режиме онлайн и получить товар по доставке, заранее оплатив его бесконтактным способом», — объяснила эксперт.

Примечательно, что введение режима самоизоляции стало толчком для роста российского онлайн-ритейла. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2019 году объём продаж в сегменте составил 2,09 трлн рублей, а по итогам 2020-го может достигнуть 2,5 трлн рублей.

«С начала введения карантинных мер продажи онлайн-магазинов выросли в среднем в 3—5 раз. Особенно часто россияне покупали в сети вещи, электронику и инструменты для ремонта. При этом все магазины при доставке товаров принимали оплату только безналичным способом, чтобы снизить риск передачи инфекции. Подобную схему используют и владельцы кафе и ресторанов, которые делают скидки до 20% при оплате картой», — пояснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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По его мнению, рост безналичных операций в розничной торговле может продолжиться и после отмены карантинных мер. Во многом аналитик объясняет такую тенденцию действиями Центробанка по повышению доступности финансовых услуг. Так, в настоящий момент регулятор изучает возможность введения сервиса для пополнения банковских карт через кассы торговых точек. Напомним, что сейчас россияне могут лишь снимать средства с карты во время совершения покупок в магазинах в ряде малонаселенных пунктов страны.

«Прорабатывается вопрос, что кроме того, чтобы взять наличные, можно было бы положить наличные на свою пластиковую карточку, а дальше уже в интернет-торговле и через дистанционные каналы использовать безналичные деньги для получения финансовых и нефинансовых услуг», — заявил в четверг первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов.

Карты в руки

По мнению аналитиков, в ближайшие годы доля безналичных расчётов в России продолжит увеличиваться и за счёт развития бесконтактных систем оплаты. Об этом в беседе с RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, сейчас в большинстве торговых точек можно расплатиться за товары с помощью смартфона, что позволяет проводить операции быстрее, особенно при совершении повседневных покупок.

«Преимущества безналичной оплаты связаны и с возможностью получать кэшбэк, бонусы, скидки по картам, а также выгодные условия кредитования. По нашим прогнозам, в 2020 году доля оплаты безналичным путём в сегменте розничной торговли составит 70—75%. Если рассматривать все операции по картам, то на безналичную оплату уже приходится более 90%, а по итогам года эта доля составит порядка 95%», — рассказал Бахтин.

Согласно оценке Центробанка, активный переход россиян на безналичные расчёты свидетельствует о доверии граждан к платёжному рынку страны. Как подчеркнула Ольга Скоробогатова, сегодня по этому показателю Россия обходит ряд стран Западной Европы, где доля операций без использования бумажных денег зачастую не превышает 50%.

В основном такая тенденция связана с политикой большинства европейских центробанков. Об этом в беседе с RT рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, западные регуляторы оставляют в обороте высокую долю наличных денег в связи с недостаточно развитой технологической инфраструктурой.

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«Например, в Нидерландах, Финляндии и странах Балтии доля безналичных денег в платежах населения до сих пор остаётся ниже 50%. В отдалённых уголках этих стран по-прежнему не во всех магазинах есть терминалы по приёму карт, а все покупки оплачиваются только наличными. Более того, многие центробанки считают, что присутствие наличных в обороте может предотвратить неблагоприятные последствия при чрезвычайных ситуациях — техногенных катастрофах или отключении систем онлайн-передачи данных. В то же время большой объём наличных денег в обороте способствует росту теневой экономики и преступности», — объяснил Гойхман.

Помимо этого, в некоторых государствах Европы, включая Германию и Австрию, высокий оборот наличных денег связан с особенностями внутренних торговых отношений. Как рассказала Алма Обаева, в западноевропейских странах продавцы зачастую отказываются принимать оплату картой, если сумма покупки не превышает €8—10.

«Это связано с высокими комиссиями за эквайринг (оплату товаров или услуг банковскими картами. — RT). Торговцы вынуждены будут отдать часть прибыли банкам, поэтому при маленьких чеках они предпочитают брать оплату наличными. По этой причине у европейцев сформировалась привычка, согласно которой они расплачиваются картой в основном за крупные покупки. Этот фактор также тормозит переход в безналичное будущее», — отметила эксперт.