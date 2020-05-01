Покупки без купюр: как отмена комиссии за денежные переводы в СБП может повлиять на долю безналичных платежей в России

С 1 мая россияне могут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии в системе быстрых платежей (СБП). По мнению экономистов, нововведение поддержит покупательную способность граждан в условиях карантинных ограничений и режима самоизоляции. Помимо этого, аналитики прогнозируют заметный рост доли безналичных платежей. Уже сегодня 63% операций в розничной торговле осуществляется без использования бумажных денег. По мнению некоторых специалистов, уже до конца года значение может превысить отметку 70%.

С 1 мая 2020 года Центробанк ограничил размер комиссии за денежные переводы в системе быстрых платежей (СБП). Теперь российские банки, участвующие в СБП, не будут взимать плату за соответствующие операции на сумму до 100 тыс. рублей в месяц.

«Речь идёт о переводах по номеру мобильного телефона друг другу или между своими счетами, открытыми в разных банках — участниках системы быстрых платежей», — пояснила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина.

В то же время для переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц максимальный размер комиссии составит 0,5%, но не более 1,5 тыс. рублей за операцию. Об этом говорится в распоряжении ЦБ.

Система быстрых платежей заработала в начале 2019 года и позволяет клиентам разных банков мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона. По словам Аллы Бакиной, сегодня к СБП подключено 55 финансовых организаций, а с момента запуска сервиса россияне совершили в нём более 13 млн операций на общую сумму 112 млрд рублей.

При этом до настоящего времени банки могли по своему усмотрению взимать комиссию, размер которой доходил до 1,5% от суммы перевода. Об этом в беседе с RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

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«Нулевые комиссии за перевод до 100 тыс. рублей позволят россиянам без лишних затрат отправлять деньги родственникам в соседние регионы, что особенно актуально в условиях пандемии COVID-19. Более того, даже за переводы больших сумм клиенты теперь будут тратить на комиссию в три раза меньше, чем за услугу перевода с карты на карту между разными банками. В результате по итогам 2020 года объём платежей через СБП может вырасти на треть», — отмечает Бахтин.

Примечательно, что обнуление комиссии за денежные переводы может привести к заметному увеличению доли безналичных платежей в России. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Он полагает, что россияне будут чаще использовать бесплатные мгновенные переводы при оплате товаров в онлайн-магазинах.

«На фоне пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции граждане реже посещают торговые точки, банки и организации сферы услуг. Увеличивается удельный вес интернет-заказов, которые россияне всё чаще оплачивают через СБП. Более того, карантинные меры ограничивают мобильность граждан, усложняя оплату той же аренды квартиры наличными. Теперь они могут без дополнительных издержек перевести деньги безналичным способом. Такая же тенденция характерна и для продовольственных покупок», — объяснил аналитик.

Согласно последним оценкам Центробанка, в России доля безналичных платежей в розничной торговле составляет 63%. По оценке Гойхмана, в текущих условиях уже в ближайшие месяцы показатель может вырасти до 68%.

Более того, в пользу роста числа безналичных платежей играют действия регулятора по ограничению комиссии за эквайринг — оплату товаров или услуг банковскими картами. Об этом в беседе с RT рассказал директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«С помощью эквайринга торговые точки могут принимать оплату покупок безналичным способом. Если такая услуга для держателя карты бесплатна, то продавец обязан заплатить за неё комиссию банку, которая составляет в среднем 1,2—2,2%. В итоге часть магазинов в попытках снизить издержки предпочитают проводить оплату наличными. В середине апреля ЦБ уже снизил объём предельной комиссии до 1% для онлайн-площадок, а сейчас прорабатывает схожие меры для обычных магазинов», — отметил Дадашев.

По словам эксперта, снижение комиссии за эквайринг в сегменте офлайн-продаж может привести к росту доли безналичных платежей до 70%. При этом Александр Бахтин считает возможным достижение уровня 75% по итогам 2020 года. Как отмечает аналитик, такой рост может произойти за счёт развития системы бесконтактной оплаты.

«В большинстве точек продаж можно расплатиться за товары с помощью телефона, что делает оплату более быстрой и безопасной в условиях пандемии. Также свою лепту вносят программы лояльности банков, которые начисляют бонусы и кешбэк и предоставляют скидки за оплату картой. Эти факторы стимулируют россиян не снимать деньги в банкоматах, а расплачиваться за все покупки безналичными способами», — объяснил эксперт.