Биржевой максимум: курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

В понедельник, 7 сентября, курс евро на Московской бирже впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей. Курс доллара поднимался до максимума с 22 апреля и достигал 76,2 рубля. По словам экспертов, инвесторы негативно реагируют на снижение нефтяных цен и сохранение политической нестабильности в Белоруссии. Как отмечают аналитики, ослабление российской валюты сдерживают действия Центробанка, а также стабильность долгового рынка страны. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 7 сентября, на Московской бирже российская валюта демонстрирует ослабление. В ходе торгов курс евро рос почти на 1% и впервые с февраля 2016 года достигал отметки 90,1 рубля. При этом курс доллара поднимался на 1,1% — до уровня более 76,2 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать 22 апреля.

Официальный курс валют Центробанка на 8 сентября установлен на уровне 75,59 рубля за доллар и 89,48 рубля за евро.

По словам экспертов, давление на рубль оказало резкое снижение мировых цен на нефть. На торгах пятницы сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевело более чем на 2% — до $41,6 за баррель. Значение стало самым низким с конца июля.

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«Нефтяные котировки снизились, поскольку глобальный спрос на энергоносители восстанавливается хуже ожиданий. Также инвесторы негативно восприняли заявление Ирана о том, что страна не может выполнять условия сделки ОПЕК+ по снижению добычи», — рассказал в интервью RT исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Помимо этого, рекордный рост курсов евро и доллара по отношению к рублю отчасти может быть связан с политической нестабильностью в Белоруссии. Такую точку зрения в беседе с RT выразил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. По его словам, на фоне тесных экономических связей между Москвой и Минском инвесторы опасаются усиления напряжённости в соседней стране, что отрицательно сказывается на положении и российского рубля, и белорусского.

«На долю Белоруссии приходится 5,2% российского внешнеторгового оборота. В свою очередь, сама Россия занимает 48—49% во внешней торговле соседней страны. Таким образом, территориально Белоруссия — наш самый близкий торговый партнёр. И пока ситуация там не стабилизируется, будут сохраняться риски», — пояснил эксперт.

Одновременно участников валютного рынка настораживает возможность усиления санкционного давления. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Рубль отреагировал на заявления со стороны Германии по поводу инцидента с Алексеем Навальным и возможного появления новых ограничений. В первую очередь речь идёт о высказываниях о заморозке «Северного потока — 2», — пояснил Деев.

Между тем в Кремле на сегодняшний день не видят рисков для блокировки Германией «Северного потока — 2». Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем за этими заявлениями. Пока фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений», — подчеркнул Песков.

Более того, по словам главы Минэнерго России Александра Новака, газопровод будет достроен, несмотря на все возникающие вокруг проекта сложности.

«Этот проект будет реализован. Да, есть определённые трудности, но тем не менее он продолжается», — цитирует ТАСС министра.

Reuters

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По словам аналитиков, ослабление рубля по-прежнему сдерживают действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты составил порядка 1,16 трлн рублей.

Как рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин, дополнительную поддержку рублю оказывает относительная стабильность российского долгового рынка. В течение лета на фоне оттока иностранных инвестиций индекс гособлигаций России (RGBI) снизился почти на 2%. Между тем, как отметил эксперт, с начала осени показатель сумел стабилизироваться и удержался от более серьёзного падения.

По словам Артёма Деева, во второй половине сентября в пользу российской валюты может сыграть старт налогового периода. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

Также в ближайшее время нацвалюту может поддержать улучшение настроений на международном финансовом рынке. Об этом RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Инвесторы видят, что восстановление глобальной экономики продолжается. Участникам рынка придают оптимизма новости о появлении вакцины против COVID-19, переговоры в конгрессе США о новых стимулах для экономики, а также неготовность Штатов идти на очередное обострение отношений с Китаем», — пояснил Коган.

В целом опрошенные RT аналитики по-разному оценивают возможные изменения динамики рубля в ближайшее время. По словам Дмитрия Иванова, в течение сентября курс доллара может колебаться в диапазоне 74—78 рублей, а курс евро — на уровне 87—92 рублей. В то же время Дмитрий Бабин не исключает заметного укрепления нацвалюты в случае восстановления нефтяных цен и ослабления санкционных рисков.

«Если внешнеполитическая обстановка начнёт улучшаться, а котировки нефти вернутся в коридор $44—47 за баррель, курс доллара может снизиться до 73 рублей, а курс евро — до 86 рублей», — заключил эксперт.