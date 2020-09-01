Валютное равновесие: как могут измениться курсы доллара и евро осенью

Во вторник, 1 сентября, открытие первых осенних торгов на Московской бирже ознаменовалось укреплением российской валюты. Как полагают эксперты, в ближайшие три месяца динамику рубля будут определять преимущественно внешние факторы. Так, инвесторы продолжат следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса в мире и оценивать её влияние на глобальную экономику. Помимо этого, настроения игроков рынка будут зависеть от политических процессов в Белоруссии, а также итогов президентской гонки в США. В то же время значительную поддержку нацвалюте должно оказать ожидаемое восстановление нефтяных цен. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

Во вторник, 1 сентября, открытие торгов на Московской бирже сопровождалось укреплением российской валюты. Курс доллара снижался на 0,6% — до 73,6 рубля, а курс евро — на 0,3%, до 88,1 рубля.

Отметим, что в августе нацвалюта показала неоднозначную динамику. За месяц курс доллара снизился на 0,45% — до 74 рублей, но при этом в моменте показатель поднимался до 76 рублей. В свою очередь, курс евро вырос на 1% — до 88,4 рубля. При этом на торгах 26 августа значение вплотную приближалось к отметке 90 рублей. Это произошло впервые с февраля 2016 года.

По словам опрошенных RT аналитиков, осенью одним из определяющих факторов для нацвалюты станет обстановка с коронавирусной инфекцией. По данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев COVID-19 в мире продолжает расти и в настоящий момент превысило 25,5 млн. Такая ситуация вызывает опасения у инвесторов относительно перспектив мировой экономики, поэтому участники рынка распродают рисковые активы, включая рубль.

«На настроения игроков влияет возможность второй волны пандемии: разрастание заболевания повторно может привести к снижению деловой активности в мире и более длительному восстановлению глобальной экономики. Поэтому любые признаки того, что пандемия не идёт на спад, вызывают распродажи на рынках, а инвесторы переводят деньги в защитные активы, например, в золото», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Помимо этого, некоторое давление на российскую валюту оказывает политическая нестабильность в Белоруссии. Такую точку зрения в беседе с RT выразилглавный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. В связи с наличием тесных экономических связей между Москвой и Минском инвесторы опасаются роста напряжённости в соседней стране, что негативно сказывается на положении и российского рубля, и белорусского.

«Недавний рост курса доллара до 76 рублей отчасти был связан именно с напряжённой ситуацией в Белоруссии. Этот фактор будет оставаться важным и в сентябре, однако во многом он уже учтён инвесторами и может сыграть роль только в случае дополнительных резких проявлений», — пояснил Марк Гойхман.

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Также в течение осени игроки валютного рынка будут внимательно следить за президентской гонкой в США и итогами самих выборов, намеченных на ноябрь. Об этом в разговоре с RT рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

«Предвыборная гонка в США может повлиять и на динамику рубля, так как возможная победа Байдена рискует негативно сказаться на отношениях Москвы и Вашингтона», — считает Запорожский.

В то же время подспорьем для рубля осенью должен стать рост цен на нефть, полагают эксперты. В августе сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожало более чем на 6% и в настоящий момент торгуется вблизи отметки $46 за баррель.

Одним из главных драйверов роста котировок остаются действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Напомним, с 1 мая члены соглашения возобновили партнёрство и для борьбы с глобальным переизбытком сырья снижают добычу нефти. Действия государств направлены на восстановление баланса спроса и предложения углеводородов на мировом рынке и тем самым поддержать рост цен после весеннего обвала.

С мая по июль производство сырья в странах — участницах договора снижалось суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года. С августа государства договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей. По подсчётам американского Управления энергетической информации (EIA), в результате действий государств уже осенью на глобальном сырьевом рынке может образоваться дефицит.

«Если в сентябре данный тренд сохранится, то нефть вплотную подойдёт к новой психологической отметке в $50 за баррель. Это уже может сдвинуть рубль в сторону заметного укрепления. Не удивлюсь, если в момент наибольшего роста цены Brent курс доллара опустится до 69 рублей», — рассказал RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

По словам экспертов, определённую поддержку рублю по-прежнему оказывают действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты составил порядка 1,15 трлн рублей.

В то же время опрошенные RT аналитики по-разному оценивают возможные изменения динамики рубля осенью. По словам Артёма Деева, в ближайшее время курс доллара будет колебаться в диапазоне 74—77 рублей, а курс евро — вблизи 87—90 рулей. В свою очередь, Марк Гойхман не исключает снижения показателей до 71—72 рублей и 85—86 рублей соответственно.