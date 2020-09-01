«Личностный момент»: зачем в Белоруссии готовят конституционную реформу

Белоруссии необходима судебная система, которая не была бы завязана на личности, в том числе президента Александра Лукашенко. Об этом заявил сам Лукашенко во время встречи с председателем Верховного суда. По словам главы государства, при подготовке новой конституции нужно учесть опыт работы судов за последние 25 лет. Ранее Лукашенко не исключил проведения в стране новых президентских и парламентских выборов, если новая конституция будет принята на референдуме. Оппозиция уже раскритиковала инициативу главы государства. По мнению её представителей, Лукашенко пытается «задобрить» недовольных. Эксперты сомневаются, что оппозиция откликнется на предложение о конструктивном диалоге со стороны властей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать конституцию республики, «не завязанную на личности», в том числе на личности главы государства. Об этом он заявил во время рабочей встречи с председателем Верхового суда Белоруссии Валентином Сукало.

Лукашенко сообщил, что сейчас идёт работа уже над третьим вариантом основного закона страны, и попросил председателя Верховного суда принять в ней участие.

«Поэтому я считаю, что, несмотря на то что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — заявил глава государства.

© Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Также Лукашенко раскритиковал идею возвращения к конституции образца 1994 года.

«Возврат назад — это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперёд. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперёд. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения», — цитирует слова белорусского лидера агентство БЕЛТА.

Александр Лукашенко сообщил, что проект обновлённого основного закона страны будет вынесен на общественное обсуждение.

«Чтобы покрутили, высказали своё мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по конституции есть один голос — и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска», — добавил глава республики.

Напомним, провести референдум по вопросу возвращения к конституции 1994 года ранее предлагал один из незарегистрированных кандидатов на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико.

Формально эта конституция действует в стране и сейчас, однако за последние десятилетия в документ было внесено несколько изменений. Во-первых, по итогам референдума русский язык получил статус государственного, а президент получил право распускать парламент при грубом или систематическом нарушении основного закона. Также впоследствии в конституцию была внесена поправка, согласно которой один человек может выставлять свою кандидатуру на пост президента неограниченное число раз. В исходном варианте документа количество сроков было ограничено двумя.

Перераспределение нагрузки

Говорить о конституционной реформе Александр Лукашенко начал ещё в апреле 2019 года, задолго до массовых протестных выступлений. Политик объявил тогда, что речь не будет идти о создании системы, когда «Лукашенко вроде ушёл и не ушёл».

«Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался», — заявил президент.

Он пояснил, что республика уже прошла этап, когда нуждалась в сильной исполнительной власти, пришло время для перераспределения полномочий в пользу других ветвей власти. При этом глава государства должен в первую очередь заниматься кадровыми вопросами, «подтянуть политические партии», которые бы «генерировали нормальных руководителей».

РИА Новости

© Vasily Fedosenko

Однако конкретный образ обновлённой конституции пока не разработан. Во время рабочей поездки в Солигорский район в июне 2020 года Александр Лукашенко снова поднял эту тему, заявив, что конституцию можно подготовить за два года.

«Несколько вариантов мне уже предложено — они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в конституцию», — отметил президент.

Он добавил, что процесс передачи полномочий вниз, на уровень губернаторов и председателей райисполкомов, следует начать ещё до принятия новой конституции.

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Проект новой основного закона будет вынесен на референдум, об этом заявил ранее Александр Лукашенко. Уже по новой конституции в стране могут быть проведены выборы президента и законодательных органов власти. Об этом действующий глава государства сообщил во время поездки на Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) 17 августа.

С другой стороны, Лукашенко отверг требования провести повторные президентские выборы, которые выдвигает оппозиция.

«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал, — подчеркнул белорусский лидер. — Их (выборов. — RT) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим всё. Выборы не способствуют нормальной обстановке. Притом море проблем сейчас», — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, выборы 9 августа состоялись «по-цивильному».

«Не могут быть сфальсифицированы 80%», — добавил он.

Выборы в Белоруссии 9 августа

Reuters

© Vasily Fedosenko

Говоря о том, почему Александр Лукашенко актуализировал тему конституционной реформы и новых выборов именно сейчас, эксперты предполагают, что таким образом власти республики хотят успокоить население.

«Обсуждение реформы — возможность пригласить протестующих к диалогу. Так Лукашенко хочет показать, что он готов говорить о развитии политической системы. Он предлагает перейти от революционного подхода к эволюционному. Его подход предполагает постепенные изменения, которые обсуждаются с большинством людей», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Схожей точки зрения придерживается и ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

«Лукашенко пытается перехватить оппозиционную повестку, поэтому в стране после референдума вполне могут состояться досрочные выборы. Белорусский президент собирается увеличить вес парламента, и это должно удовлетворить запрос общества на перемены», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Переговорная основа

Впрочем, белорусская оппозиция уже отвергла инициативы Лукашенко. Как заявила член президиума белорусского оппозиционного координационного совета Мария Колесникова, предложение Александра Лукашенко является манипуляцией и попыткой задобрить протестующих.

Из слов Колесниковой следует, что в целом оппозиция не возражает против идеи конституционной реформы. Но при этом настаивает, чтобы в документе были прописаны два пункта: ограничение президентских сроков до двух и увеличение полномочий парламента.

Подготовка к конституционной реформе проходит в непростой обстановке. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК республики, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов избирателей. Несогласные с этими результатами граждане начали выходить на улицы.

Протесты в Белоруссии

Reuters

© Vasily Fedosenko

Уличные акции протеста не прекращаются в Белоруссии. Крупные демонстрации состоялись накануне, 30 августа.

Позицию протестующих разделяют на Западе: ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС намерен в скором времени ввести санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Также Евросоюз изучит возможность применения ограничительных мер в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко.

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Кроме того, 31 августа власти Литвы, Эстонии и Латвии объявили о запрете въезда на их территорию для Александра Лукашенко. Запрет также распространяется на министра внутренних дел Белоруссии, министра юстиции и генерального прокурора, должностных лиц администрации президента, членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии и правоохранительных органов.

Дмитрий Абзалов полагает, что конституционная реформа может послужить стабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии и в итоге привести к смягчению риторики Запада по отношению к Лукашенко.

«Для этого Лукашенко стоит подтягивать к переговорам игроков, способных к конструктивным переговорам. Это собьёт накал противостояния. Но будет много желающих сорвать этот процесс. Поэтому сейчас важно хотя бы завязать переговоры. Если базовые договорённости будут достигнуты, то выход из политического криза возможен», — считает эксперт.

По мнению Павла Фельдмана, инициатива Александра Лукашенко по перераспределению властных полномочий в стране не найдёт отклика у оппозиции.

«Оппозиция требует одного — немедленной отставки Лукашенко и перевыборов в самое ближайшее время. Требования протестующих не сводятся к каким-то точечным изменениям государственного строя, они клином сошлись на фигуре президента. Оппозиция собирается демонстративно бойкотировать диалог», — считает эксперт.

Страны Запада займут такую же позицию, как и белорусская оппозиция, считает Павел Фельдман.

«В Европе будут говорить, что референдуму по конституции должны предшествовать свободные демократические выборы с наблюдателями из ЕС и ОБСЕ. Поэтому конституционная реформа вряд ли смягчит отношения между Минском и западными странами», — добавил эксперт.