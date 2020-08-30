Более 360 белорусских спортсменов выступили против результатов выборов президента страны

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Белорусские спортсмены выступили против результатов президентских выборов в стране, а также против силовых разгонов митингов.
Более 360 белорусских спортсменов выступили против результатов выборов президента страны
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту… осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте Tribuna.com.

Спортсмены потребовали признать прошедшие президентские выборы недействительными, освободить всех задержанных участников акций протеста, привлечь к ответственности причастных к силовым разгонам демонстраций и пригрозили отказом от выступлений.

Отмечается, что обращение подписали более 360 спортсменов, в том числе серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года Андрей Кравченко, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по боксу Дмитрий Асанов и чемпион мира и Европы Степан Попов.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Илья Шкурин уведомил БФФ об отказе играть за сборную Белоруссии до смены власти в стране.

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