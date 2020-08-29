Шкурин уведомил БФФ об отказе играть за сборную Белоруссии
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Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на председателя БФФ Владимира Базанова. Шкурин уведомил организацию о нежелании выступать за сборную Белоруссии при нынешнем президенте Александре Лукашенко.
В ЦСКА Шкурин перешёл в январе 2020 года из брестского «Динамо». За национальную сборную Белоруссии форвард пока не выступал. В августе Шкурин попал в расширенный список национальной команды на матчи Лиги наций.
Ранее сообщалось, что «Химки» могут арендовать Шкурина.