Шкурин уведомил БФФ об отказе играть за сборную Белоруссии

Форвард московского ЦСКА Илья Шкурин уведомил Белорусскую федерацию футбола (БФФ) о том, что не будет приезжать в национальную команду страны до смены власти в государстве.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на председателя БФФ Владимира Базанова. Шкурин уведомил организацию о нежелании выступать за сборную Белоруссии при нынешнем президенте Александре Лукашенко.

В ЦСКА Шкурин перешёл в январе 2020 года из брестского «Динамо». За национальную сборную Белоруссии форвард пока не выступал. В августе Шкурин попал в расширенный список национальной команды на матчи Лиги наций.

Ранее сообщалось, что «Химки» могут арендовать Шкурина.