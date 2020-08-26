Внешние факторы: курс доллара впервые с апреля превысил 76 рублей

В среду, 26 августа, курс доллара на Московской бирже впервые за четыре месяца превысил 76 рублей. Курс евро поднимался до максимума с февраля 2016 года и вплотную приближался к отметке 90 рублей. Наблюдаемую динамику аналитики связывают с реакцией мировых инвесторов на политическую нестабильность в Белоруссии, а также с возможным усилением санкционных рисков. В то же время ослабление российской валюты сдерживают действия Центробанка, рекордный рост цен на нефть и новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в сентябре — в материале RT.

В среду, 26 августа, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 0,9% и впервые с 22 апреля достигал отметки 76 рублей. При этом курс евро поднимался на 0,7% — до 89,8 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в феврале 2016 года.

Официальный курс валют Центробанка на 27 августа установлен на уровне 75,54 рубля за доллар и 89,23 рубля за евро.

«Во многом давление на российскую валюту оказывают внешние факторы. В частности, речь идёт о возможном усилении санкционного давления, о чём накануне заявили в администрации президента США. Одновременно мы наблюдаем и общее ослабление интереса мировых инвесторов к вложениям в рисковые активы», — объяснил в интервью RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Помимо этого, рекордный рост курсов доллара и евро по отношению к рублю отчасти может быть связан с политической нестабильностью в Белоруссии. Такую точку зрения в беседе с RT выразил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Россия и Белоруссия имеют теснейшие экономические, а также исторические, культурные и политические связи. Инвесторы опасаются, что ситуация в соседней стране может выйти из-под контроля и пойти по негативному сценарию. Такие настроения игроков рынка негативно сказываются на положении и российского рубля, и белорусского», — пояснил эксперт.

В то же время ослабление нацвалюты положительно влияет на деятельность российских экспортёров. Об этом RT рассказал портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. По его словам, удешевление рубля приводит к снижению стоимости российских товаров на международном рынке и тем самым делает отечественную продукцию более конкурентоспособной.

Также наблюдаемая динамика курса позволяет сокращать дефицит бюджета и активнее пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ). В то же время опрошенные RT аналитики не ожидают значительного удешевления рубля в ближайшее время.

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«У нас в этом году бюджет будет дефицитным из-за проблем с пандемией и принятых правительством мер по поддержке экономики. Простейший способ сбалансировать бюджет — умеренно ослабить рубль. Тем не менее повышенная волатильность на валютном рынке правительству невыгодна, поэтому Центробанк и Минфин будут сдерживать колебания курса», — рассказал Алексей Коренев.

Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты составил порядка 1,14 трлн рублей.

«У нас достаточно большие резервы объёмом $600 млрд и относительно высокий объём ФНБ. Поэтому если рубль начнёт дешеветь быстрыми темпами, ЦБ и Минфин могут поддержать его за счёт расширения валютных интервенций», — добавил Коренев.

Более того, дополнительную поддержку российской валюте оказывает рекордный рост нефтяных цен. Об этом в беседе с RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

На торгах пятницы котировки сырья эталонной марки Brent поднимались на 0,5% — до $46,5 за баррель, а американский сорт WTI дорожал на 0,9% — до $43,8 за баррель. Значения стали самыми высокими с 6 марта.

Удорожание нефти аналитики во многом объясняют метеофактором: из-за ураганов и штормов американским нефтяникам пришлось остановить более 84% добычи в Мексиканском заливе. Об этом накануне сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США. На этом фоне инвесторы опасаются перебоев в поставках углеводородов.

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«Помимо этого, определённый оптимизм валютному рынку добавляют новости об успешных итогах клинических испытаний вакцины от коронавируса», — подчеркнула Наталья Мильчакова.

По её словам, при сохранении текущих условий в сентябре доллар будет торговаться в диапазоне 72—80 рублей, а евро — на уровне 82—90 рублей. При этом, как полагает Артём Деев, ситуация на российском валютном рынке будет зависеть и от динамики распространения коронавируса в мире.

«Если появятся признаки восстановления мировой экономики, а заболеваемость коронавирусом начнёт снижаться, то ускорится рост спроса и цен на энергоносители. В таком случае возможно снижение курса доллара до 72—73 рублей, а курса евро — до 86—88 рублей», — заключил эксперт.